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美式2杯55元、防曬399→99元！超商周末「買1送1」優惠清單必收

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11咖啡周末3天限時優惠，大杯美式2杯55元、大杯拿鐵2杯77元。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

超商周末五六日超殺優惠來了！在天氣持續高溫下，各大便利商店紛紛針對冰飲品祭出折扣，7-11更推出韓國防曬霜一口氣下殺2.5折，原價399元特價後只要99元；此外還有多項零食飲料、生活用品買1送1。「全家康康5」祭出酷繽沙、雪糕、能量飲等人氣商品買1送1。

★7-ELEVEN

7-11在9月6日至9月8日推出「超值五六日」限時3天下殺，近10項人氣商品買1送1，包括人氣零食日本7PREMIUM蜜糖地瓜、泰國辣味魷魚等都買1送1；此外像是CITY CAFE大杯美式2杯55元、大杯拿鐵2杯77元。

生活用品方面，也有蘇菲衛生棉及女性朋友超愛的安睡褲買1送1，更有韓國水潤防曬霜從399元一口氣下殺到99元，等於2.5折，牙膏、法國馬賽皂等洗沐清潔用品也買1送1，補貨就趁這波。

▼7-ELEVEN「超值五六日」優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼超商五六日優惠。（圖／業者提供）

★全家

「全家康康5」在9月6日至9月8日期間，推出5樣人氣商品最低5折起，包括FMC仙草飲、爆能能量飲、百吉巧克力脆皮大雪糕、雙響泡鹽味豚骨湯麵，還有消暑必喝人氣經典「黑旋拿鐵酷繽沙」，通通買1送1，為周末增添小確幸。

▼「全家康康5」優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼超商五六日優惠。（圖／業者提供）

此外全家也針對會員推出限定優惠，即日起至9月8日，Let's Cafe 大杯特濃拿鐵、搖搖茶吧特大冰柳橙香柚綠茶、凍凍好喝奶茶，只要「加10元就多一杯」。

喜歡冰品也不能錯過古娃娃點心品牌WA!COOKIES「奶蓋雪糕」，指定品項任選「買2送1」，另有多款零食飲品買1送1或買2送1優惠。

▼全家「會員限定」限時5天優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼超商限時優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富限時殺，即日起至9月8日祭出8大夯品特惠，包括多喝水竹炭水「買2送2」，麻辣豆腐麵「買1送1」，農心辛拉麵第2杯只要10元。

▼萊爾富限時殺優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼超商限時優惠。（圖／業者提供）

★美廉社

美廉社9月6日至8日，推出咖啡3天限定優惠，「大杯濃萃系列美式或拿鐵」同品項買1送1，自備環保杯再省5元。還有「心樸鮮乳」1858ml，原價189元，促銷價155元。

另支持在地小農，9月7日起「台農57號黃肉地瓜600g/袋」買1送1只要75元，金黃色的肉質，甘甜綿密，大人小孩都喜愛。

▼美廉社周末咖啡促銷，「大杯濃萃系列美式或拿鐵」同品項買1送1。（圖／業者提供）

▲▼美廉社周末咖啡促銷。（圖／業者提供）

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