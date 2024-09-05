　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台版《地面師》傳靈異！里長、議員主任搜權狀　竟傳女人尖叫聲

▲蔡姓主嫌夥同里長、書記官、議員服務處主任、戶政士等公務員涉嫌偽造遺囑侵吞亡者地產。（圖／記者張君豪翻攝）

▲蔡姓主嫌夥同里長、書記官、議員服務處主任、戶政士等公務員涉嫌偽造遺囑侵吞亡者地產，部分犯嫌把獲利拿來買名表。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

蔡姓律師鎖定地政所公開資訊「未辦理繼承土地、建物列管名冊」，取得繼承人相關資訊，透過向卸任、現任里長、戶政所人員、法院書記官、警察代為查詢房產所有人、繼承者相關個資後，鎖定無人繼承、或者子女在海外的房產以偽造租約騙取鎖匠幫忙開門，藉此搜刮亡者筆跡、簽名等資料及土地房產權狀、偽造亡者代筆遺屬、認證說明書到地政所辦理過戶，以此泯滅人性手法侵吞高齡亡者名下不動產，根據警方調查，配合的公務人員包含里長、警察、戶政人員及議員服務處主任，都可獲得100-400萬元不等的分潤。

台北地檢署出股檢察官鄭少珏指揮調查局、刑事局偵辦過程，發現蔡嫌（43歲）主持的台版《地面師》（講述跟詐欺無人繼承房產有關的知名日劇）犯罪集團，侵占亡者件案、獲利最大筆的是一名過世老太太，擁有位於台北市大安區仁愛路、松山區塔悠路的兩間房產，市價最少逾新台幣6千萬元。

▲蔡姓主嫌夥同里長、書記官、議員服務處主任、戶政士等公務員涉嫌偽造遺囑侵吞亡者地產。（圖／記者張君豪翻攝）

後來蔡嫌夥同新北市鄧姓前里長和新北議員服務處傅姓主任，持偽造假租約委託鎖匠到大安區豪宅開門入內，搜索過世老婦人的權狀和筆跡時，房屋地下室和一樓儲藏室居然傳出年邁女人的尖叫聲，3人一度嚇得奪門而出，檢警知悉上情後認為「亡者在抗議」，冥冥中自有報應。

後來專案小組收網，報請法院裁定扣押蔡男不動產開發公司侵吞的房屋7間、土地14筆，其中包含老婦人位於北市大安區的豪宅，檢警嚴正執法逮人，先後逮捕涉案主嫌蔡姓律師及新北市卸任現任里長5人、新北法院書記官，新店、土城戶政所2名職員、北市1名警員等多名涉案公務員，總算還亡者一個公道。


►獨／無能數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

►獨／補習班負責人針孔偷拍「女高中生如廁」　被搜出上百影片墜樓亡

►「喪屍煙油」入侵台灣首曝光　可鏘到「身體對折」成夜店新寵

ET快訊
快訊／大爆冷！奧運雙金「麟洋配」意外淘汰　台北公開賽止步16
柯文哲遭羈押禁見！法官一句「迥然若揭」讓網問號
快訊／30歲女專程到台北　猛鬼大樓旁墜落亡
快訊／土耳其航空緊急降落　桃機啟動大量傷患機制救援
快訊／柯文哲發聲：心存善念盡力而為「讓我們繼續努力」
柯文哲羈押禁見　他曝彭振聲「關鍵證詞」：把責任往柯身上丟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

羈押柯文哲2關鍵事證曝！無視部屬提醒違法　不明資金進妻小帳戶

快訊／30歲女猛鬼大樓旁墜落亡　嘉義到台北...撞汽車引擎蓋不治

快訊／土耳其航空「遭遇亂流」5傷　桃園機場啟動大量傷患機制救援

囚車抵達看守所！　民眾舉牌狂喊「爽爽爽」：土城的選擇柯文哲

台版《地面師》傳靈異！里長、議員主任搜權狀　竟傳女人尖叫聲

快訊／柯文哲遭羈押禁見！雙手上銬押進囚車　18:30抵台北看守所

假亡者簽名偽造遺屬騙1.4億房產　台版「地面師」賺死人錢手法曝

快訊／柯文哲涉貪遭收押禁見！　台北看守所外逾50人聚集

柯文哲遭收押！今晚住3人房有室友　看守所已備好便當等他

快訊／柯文哲羈押禁見　土城看守所外警力增至170人！周圍將交管

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

中華隊21比0扣倒泰國　5局提前結束挺進複賽

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

180公分巨蜥闖客廳閒晃　一家3口回過神嚇到起飛

羈押柯文哲2關鍵事證曝！無視部屬提醒違法　不明資金進妻小帳戶

快訊／30歲女猛鬼大樓旁墜落亡　嘉義到台北...撞汽車引擎蓋不治

快訊／土耳其航空「遭遇亂流」5傷　桃園機場啟動大量傷患機制救援

囚車抵達看守所！　民眾舉牌狂喊「爽爽爽」：土城的選擇柯文哲

台版《地面師》傳靈異！里長、議員主任搜權狀　竟傳女人尖叫聲

快訊／柯文哲遭羈押禁見！雙手上銬押進囚車　18:30抵台北看守所

假亡者簽名偽造遺屬騙1.4億房產　台版「地面師」賺死人錢手法曝

快訊／柯文哲涉貪遭收押禁見！　台北看守所外逾50人聚集

柯文哲遭收押！今晚住3人房有室友　看守所已備好便當等他

快訊／柯文哲羈押禁見　土城看守所外警力增至170人！周圍將交管

羈押柯文哲2關鍵事證曝！無視部屬提醒違法　不明資金進妻小帳戶

柯文哲遭羈押禁見　王世堅PO「試菜圖」被狂猜：準備會客菜嗎

《宇宙機器人》20小時全通評測　今年必玩索尼本家歡樂作！

退將臧幼俠起立聽對岸國歌　陸委會：查明違規恐剝奪退休俸

快訊／大爆冷！奧運雙金「麟洋配」意外淘汰　台北公開賽止步16強

入職新公司　嫌制服太醜「妹子喊離職」：想穿漂亮衣服！兩派吵翻

柯文哲遭羈押禁見！法官一句「迥然若揭」讓網滿頭問號：這啥

快訊／30歲女猛鬼大樓旁墜落亡　嘉義到台北...撞汽車引擎蓋不治

國防部長合體！　顧立雄開球給張育成接

直擊／蹦闆練拳狀況曝光！打輸統神就隱退　爆延後「2場海外直播」少賺千萬

正妹挑戰伸手等回應　搭電扶梯和路人比心

社會熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

快訊／第二次羈押庭結果出爐！柯文哲遭收押禁見

快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

快訊／羈押3理由曝！圖利沈慶京逾200億　法官認柯文哲：執意為之

即／新北地院遭搜索「書記官被帶回」　警再逮51人

即／柯文哲羈押庭開完了！北院將宣示裁定結果

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

即／柯文哲遭收押！北檢「一人專車」直送北所

柯文哲聲押庭　法官有「特殊裁示」

柯文哲重開聲押庭　邵琇珮辯護律師預言：必押

激戰D杯小隻馬！人夫買春26人　妻怒訴離

即／柯文哲上銬搭囚車畫面曝　將移送台北看守所

更多熱門

相關新聞

雞排妹律師上銬　涉洩密給詐團遭拘提

雞排妹律師上銬　涉洩密給詐團遭拘提

曾幫雞排妹鄭家純控告網紅陳沂的律師陳克譽，因涉嫌在為詐騙集團成員辯護時，將執行業務所得知的偵查進度等秘密，洩漏給上層共犯，偵辦案件的檢警發現後，發動搜索拘提，陳克譽5日被移送台北地檢署，等候檢察官開庭複訊。這是繼律師王啟任因幫應召站設局仙人跳遭判刑後，第2位曾受雞排妹委任，之後吃官司的律師。

快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！

快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！

快訊／沈慶京遭收押第7天！　律師提抗告了

快訊／沈慶京遭收押第7天！　律師提抗告了

增援！「光頭律師」加入柯文哲律師團　背景曝光

增援！「光頭律師」加入柯文哲律師團　背景曝光

113年原住民族考試9/7屏東高工登場

113年原住民族考試9/7屏東高工登場

關鍵字：

房產詐騙高齡亡者公務人員地政所律師

讀者迴響

熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

快訊／第二次羈押庭結果出爐！柯文哲遭收押禁見

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥

快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

快訊／羈押3理由曝！圖利沈慶京逾200億　法官認柯文哲：執意為之

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

Lisa丁字褲若隱若現！「透視＋中空」好身材全都露

即／新北地院遭搜索「書記官被帶回」　警再逮51人

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

快訊／12號颱風「麗琵」生成！雙颱共舞　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面