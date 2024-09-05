台版《地面師》傳靈異！里長、議員主任搜權狀　竟傳女人尖叫聲

▲蔡姓主嫌夥同里長、書記官、議員服務處主任、戶政士等公務員涉嫌偽造遺囑侵吞亡者地產，部分犯嫌把獲利拿來買名表。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

蔡姓律師鎖定地政所公開資訊「未辦理繼承土地、建物列管名冊」，取得繼承人相關資訊，透過向卸任、現任里長、戶政所人員、法院書記官、警察代為查詢房產所有人、繼承者相關個資後，鎖定無人繼承、或者子女在海外的房產以偽造租約騙取鎖匠幫忙開門，藉此搜刮亡者筆跡、簽名等資料及土地房產權狀、偽造亡者代筆遺屬、認證說明書到地政所辦理過戶，以此泯滅人性手法侵吞高齡亡者名下不動產，根據警方調查，配合的公務人員包含里長、警察、戶政人員及議員服務處主任，都可獲得100-400萬元不等的分潤。

台北地檢署出股檢察官鄭少珏指揮調查局、刑事局偵辦過程，發現蔡嫌（43歲）主持的台版《地面師》（講述跟詐欺無人繼承房產有關的知名日劇）犯罪集團，侵占亡者件案、獲利最大筆的是一名過世老太太，擁有位於台北市大安區仁愛路、松山區塔悠路的兩間房產，市價最少逾新台幣6千萬元。

後來蔡嫌夥同新北市鄧姓前里長和新北議員服務處傅姓主任，持偽造假租約委託鎖匠到大安區豪宅開門入內，搜索過世老婦人的權狀和筆跡時，房屋地下室和一樓儲藏室居然傳出年邁女人的尖叫聲，3人一度嚇得奪門而出，檢警知悉上情後認為「亡者在抗議」，冥冥中自有報應。

後來專案小組收網，報請法院裁定扣押蔡男不動產開發公司侵吞的房屋7間、土地14筆，其中包含老婦人位於北市大安區的豪宅，檢警嚴正執法逮人，先後逮捕涉案主嫌蔡姓律師及新北市卸任現任里長5人、新北法院書記官，新店、土城戶政所2名職員、北市1名警員等多名涉案公務員，總算還亡者一個公道。



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