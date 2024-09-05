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113年公務人員特種考試原住民族考試　9／7~7／8屏東高工登場

▲113年公務人員特種考試原住民族考試於9月7~8日兩天在屏東高工登場 。（圖／資料照）

▲113年公務人員特種考試原住民族考試於9月7~8日兩天在屏東高工登場 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

113年公務人員特種考試原住民族考試，於9月7日至8日舉行，屏東考區設於國立屏東高級工業職業學校（屏東市建國路25號）。

屏東縣政府為服務原住民族鄉親，歷來均協助考選部於屏東設置公務人員原住民族特考考區，國立屏東高級工業職業學校設置冷氣試場，提供完善舒適的應考環境。

這項考試分三、四、五等考試，全國共分臺北、南投、屏東、花蓮及臺東等5個考區同時舉行，應考人數計1,248人（屏東考區319人），公告暫定需用名額合計141名，預估平均錄取率為11.3﹪。

該考試之考試通知書於國家考試網路報名資訊系統「考試通知書下載」項目開放下載。考前一天不開放進入試區查看試場，應考人如欲了解試場位置，可於考試當日於試區公布欄查看，或至國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」項下瀏覽；另為便利應考人快速連結上述頁面，也在考試通知書增設QRcode，掃描後點選試區，即可查看試場所處位置。自112年起，國家考試期間不開放陪考，僅限行動不便或懷孕之應考人，得事先申請陪考，且一律採事先申請機制，不接受考試當天臨時提出申請，若有陪考人則須出示同意陪考通知書及本人身分證件，俾提供試區工作人員查驗。

縣府人事處特別提醒應考人，務必攜帶國民身分證或具有照片足資證明身分證件，應試科目如為測驗式試題，應自備2B鉛筆及橡皮擦、考試時不得攜帶無線電通訊設備（如行動電話、智慧眼鏡、智慧耳機、Apple Watch、小米手環等）入場應試，以免遭受扣分處分。本次考試期間恰逢屏東高工外牆整修作業，爰未開放考生停車位。又試區附近交通流量大，易造成塞車，請應考人多加利用大眾運輸工具前往試場，並寬估到場時間，以免延誤進場應試。

考試期間考生停車及交通參考路線：
 火車：至屏東火車站後，從南2門出口，走公勇路往復興路(台27線)方向走，到了復興路右轉直走過經萬年橋再繼續直走至建國路右轉約100公尺即可抵達，步行約13分鐘。
 公車：8202、8203、8208、8209、8210、8212、8215「台糖站」下車。
 台糖屏東總廠、家樂福新屏店、屏東市公所周邊道路停車格

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