柯文哲遭羈押禁見！網刷一排「王世堅不用高空彈跳了」

▲柯文哲遭到收押禁見。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

北院今（5日）二次召開羈押庭，民眾黨主席柯文哲遭到收押禁見。日前民進黨立委王世堅曾說，若柯文哲沒被羈押他就要去高空彈跳，結果2日柯遭無保飭回，引來網友灌爆，如今柯文哲被當庭收押禁見，一票人紛紛笑虧「太棒了！堅哥不用跳了！」

捲入京華城弊案的柯文哲，8月30日遭到搜索帶回後，展開長達近70小時的訊問，台北地院2日凌晨裁定無保請回，北檢逆轉抗告成功。北院今下午2點第2度召開羈押庭，歷時2個半小時的開庭，於下午4點半結束，法官於下午5點16分宣示裁定結果，柯文哲遭到收押禁見。

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消息曝光後，網友紛紛回應，「太棒了！堅哥不用跳了」、「王世堅不用高空彈跳了」、「不用高空彈跳了啦」、「丞相，起風了」、「司法又活了恭喜」、「爽啦，雞鴨飯吃起來，開香檳了」。

但也有網友喊話不公，「無法接受！政治迫害、綠色恐怖，給大家一個充分的理由」、「政治黑暗阿」、「綠色司法不公，百萬人民站出」、「司法又死了」。

北院指出，柯文哲經訊問後，不爭執聲請書所指部分事實，並有被告、共犯、證人之陳述、相關卷證資料等足稽。柯文哲明知增加過高、超過560%的容積給京華城一案違背法令，竟仍執意為之，貫徹意志，迥然若揭，並因此致使共犯沈慶京的京華城一案，獲不法利益200億餘元。則被告涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪之犯罪嫌疑重大。

北院說明，本件就目前聲請書所述內容及偵查檢察官掌握的案情，雖形式上已符合貪污治罪條例第6條圖利罪的要件。但柯文哲所為，究僅係柯文哲單純圖利京華城共犯沈慶京、抑或與共犯沈慶京期約甚至收受違背職務賄賂，仍有待偵查檢察官依調查所獲之具體證據查明。

而偵查是一浮動狀態，隨證據及資料獲得逐漸形成具體之犯罪輪廓，甚至轉成賄賂罪重刑，則被告為避免受到重刑，縱暫時坦承部分事實，仍有可能於將來避重就輕、翻異前詞，甚且勾串共犯或證人；況被告所述，仍與已為本院羈押之共犯沈慶京、應曉薇、彭振聲等所述不一。為保障被告將來反對詰問權及證人證言之貞潔，且被告目前所涉犯最重之貪污治罪條例第6條圖利罪部分，最輕本刑為5年以上有期徒刑，確有事實足認被告有因犯重罪而有滅證及勾串共犯或證人之虞。

北院考量，柯文哲權益保障及公共利益維護之動態平衡，並審酌憲法上比例原則，尤其刑事訴訟法對勾串共犯或證人並無有效預防規定，亦無法如刑事訴訟法第118條規定以僅能於被告逃匿時沒入保證金之具保擔保之；為保全證據，且經衡量後，因本案為貪污犯行，造成共犯沈慶京在京華城一案即獲有200餘億元之不法利益，影響社會層面深遠，應偏向公共利益維護，故認確無法以具保、責付、限制住居替代，而有羈押必要，爰依刑事訴訟法第101條第1項第2款、第3款及第105條第3項規定，羈押被告於臺北看守所，並禁止接見、通信。