羅時豐父子重金聘同一大咖律師　兒涉強盜罪「紙遮臉」拒答這問題

記者黃宥寧／台北報導

藝人羅時豐么子羅森宇與4名友人，因不滿余男的女友遭胡姓男子騷擾，涉持空氣槍與球棒對胡男進行脅迫與毆打，羅等人被依強盜罪起訴。今（23）日士林地院首開庭，羅男在友人陪同下現身法院，約30分鐘後，庭審結束，他以沈重的步伐走出法院，還刻意以紙張遮下半張臉，試圖避免記者拍攝到他的全臉。

由於本案涉及性侵，故採不公開審理。庭審約30分鐘後，羅森宇在2名律師與男性友人的陪同下步出法院，然而，與他早上大方走進法院的模樣不同，羅森宇似乎察覺到有記者在場，因此改變策略，用紙張遮住下半張臉，試圖避免被拍攝到全臉，當記者詢問他「會不會覺得讓爸爸失望？」時，羅未作回應，隨即上了友人的車離開。

近日，金曲歌王羅時豐與製作人侄子（張敏慎）鬧翻，將YouTube頻道影片全面下架，粉絲團文章也全清空。羅時豐在一段沉默後，發布律師聲明解釋，影片下架之事礙於法規，自己同樣感到不捨，最後也祝福侄子未來各自安好，而羅時豐律師聲明，正是羅森宇的辯護律師。

▲羅森宇以紙張遮住下半臉。（圖／記者黃宥寧攝）

能得到羅時豐父子信任的陳建中律師，背景相當卓越，目前，是遠見律師事務所的合夥律師，曾任高雄法院刑事及民事庭法官，並且擔任多家上市上櫃公司的常年法律顧問，竭盡全力找好律師，也顯示出羅時豐想為愛子爭取最輕量刑，因加重強盜罪，法定本刑為7年以上有期徒刑，屬刑事犯罪中的重罪。

全案起源，余、鄭、蔡、梁姓男子與羅時豐兒子羅森宇為朋友關係，去年10月29日下午，余得知女友收到胡姓男子糾纏訊息，夥同4人至內湖某處洗車場集合，並由余攜帶2支球棒，鄭攜帶空氣槍，於隔日凌晨12時50分，一同前往余男女友住處。

凌晨1時許，余男女友趁胡男上廁所時，將住處大門打開，5嫌進入屋內後，由羅森宇先持空氣槍進入廁所，並以槍抵住胡男頭部，再掐住其頸部拖行至房內，胡男見人數眾多，被迫跪在地面，其餘人等遂徒手毆打，期間鄭、余則是拿球棒狂毆，使胡男受有有頭部外傷併左臉瘀青腫脹、四肢多處鈍挫傷、左上臂大片瘀青、及紅腫、左膝瘀青、左上背瘀青等等。

余男再取走胡男的iPhone12 PRO MAX後，拿自己的手機翻拍對方手機內的照片、影片，蔡負責翻找胡包包內的財物，接著胡趁著5嫌不注意趁隙逃離，余發現人消失後與眾人分別開2輛車逃離，胡男事後驗傷報警處理，警方循線查獲5名犯嫌。

檢方認為，5人所犯為犯刑法第328條第1項、第330條第1項、第321條第1項第3款、第4款之結夥三人以上、攜帶兇器強盜罪嫌，依法起訴；另胡男指控5人偷走現金4萬元與車鑰匙部分，由於5人均否認，加上檢方根據余男手機數位採證資料，認定沒有直接證據，全部處分不起訴；胡男被控妨害性自主部分也獲不起訴。