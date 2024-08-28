台北車站「剪收票員」人力不足　產工怒嗆台鐵：只會榨乾基層

▲台鐵台北車站一樓電梯剪收票人員取消，事後增補2人，但工會不滿跟服務台協調人力。（圖／台鐵產業工會提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵產業工會日前揭露，台鐵特等站台北車站因人力不足，取消1樓電梯剪收票人員，產工理事長王傑今（28日）指出，台鐵公司事後補增2名人力，但需要跟服務台協調人力，勞勞相爭，未來會自製海報張貼宣導，並撂話「你們撕一次我就貼一次」，直到公司願意處理人力問題。

台北站電梯原有5名約僱人力，今年取消，產工提出抗議。王傑今在臉書公布台鐵公司昨日函文，台鐵官方認為2名人力是可以應付的，但2台電梯一天要有4人，2個早班、2個晚班，所以當時給5人，但人力蠻緊的，表示有可能某天只有1個晚班或早班。

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擔任台北站服務中心人員的王傑說，人力需求是顯而易見，不用在那邊回覆什麼現有人力足夠，現有足夠就不會只剩2個，缺A少B，也不會剪收人力不足需要跟服務台協調人力，兩邊勞勞相爭。

▲台鐵公司回文，台北車站電梯剪收票員現有2名人力足夠。（圖／翻攝王傑專欄臉書）

他指出，台鐵跟交通部有能力為董事長跟總經理調薪40%，結果沒有能力跟預算給各站需要的約僱人力，凍結人事預算，遇缺不補，只想要用從業人員補，但根本緩不濟急，「高層的薪水，難道真的不能拿來緩解基層苦痛？」

王傑說，台鐵官方從處、到段、車站都在應付跟榨乾基層人力，各種人力困境都不處理，僅會推諉卸責，「這種狀況我真的無法理解跟忍受」，員工被打也不處理，員工缺人工作很累也只會叫我們忍」，到底叫哪門子的公司化後會改善。

王傑說，既然官方門路沒用，未來他會自製海報在車站的電梯張貼，「你們撕一次我就貼一次」，就像大林員工被打的宣傳貼紙，也是一直被撕，「我會貼到讓台北站丟臉在全國媒體和民眾面前，直到你們願意處理人力問題。」