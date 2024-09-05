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硬開飛機逃生門！韓男害9人送醫下場慘了　法院判賠1745萬台幣

▲▼ 韓亞航空客機艙門在空中打開，一名男乘客被捕。（圖／路透）

▲ 韓亞航空客機艙門在空中打開，只能靠空姐肉身擋門。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓韓亞航空去年5月發生乘客在200公尺高空硬開逃生門的恐怖驚魂，造成機上9人不適送醫。法院5日宣判，擅自打開艙門的32歲李姓男子須負擔損壞飛機等責任，賠償航空公司逾7億韓元。

去年5月26日中午，載有197人的韓亞航空OZ8124航班正從濟州飛往大邱，準備降落大邱機場時，32歲李姓男乘客擅自操作緊急裝置打開逃生門，導致機上9名小學生出現嘔吐及呼吸困難等症狀，降落後緊急送醫。

根據《韓聯社》，大邱地方法院民事12部5日針對韓亞航空向李男提起的損害賠償訴訟宣判，被告須向原告支付7億2702萬8729韓元賠償金（約新台幣1745萬元）。

李男行為涉嫌違反航空保安法，還導致飛機外部緊急逃生滑梯掉落，涉嫌毀損飛機。國土交通部推估，由於逃生門被強行打開，導致艙門、滑軌等3個部位受損，維修成本將高達6.4億韓元（約新台幣1536萬元）。

調查指出，李男在飛機降落過程中出現擔心飛機爆炸等不尋常的不安與焦慮情緒，因而衝動企圖跳機。

去年10月一審判決中，檢方求處李男6年有期徒刑，但法官考量他犯案當下身心狀況不穩等精神鑑定結果，判處3年徒刑並緩刑5年，並要求接受保護觀察及精神健康治療。檢方不服提出上訴，且今年3月對李男追加涉嫌傷害15名乘客的指控。

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