快訊／國家警報響「台南暴雨告警」　大雷雨轟2縣市

▲午後降雨明顯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨明顯，中央氣象署今（5日）下午2時31分、2時35分針對台南市及台東縣發布大雷雨即時訊息，另針對台南市南化區發布災防告警，暴雨警戒2小時。

氣象署指出，台南市、台東縣大雷雨持續時間至下3時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲台南市發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

氣象署也針對台南市後堀溪(千層岩瀑布)發布災防告警，持續時間至下午4時31分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雷雨即時訊息

影響時間：05日白天

＊警戒區域

台南市：新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、永康區、北區、安南區

山區暴雨

影響時間：05日白天

＊警戒區域

台東縣：卑南鄉、太麻里鄉、大武鄉、金峰鄉、達仁鄉

大雷雨即時訊息

影響時間：05日白天

＊警戒區域：台東縣