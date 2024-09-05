割包皮「連GG也切掉」！美庸醫涉嫌害死6命　吊銷執照偷開刀

▲美國一名男嬰割包皮，卻被醫師切掉陰莖。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州一名婦產科醫師為男嬰割包皮，竟然失誤把寶寶陰莖切掉1/3，讓爸媽氣得一狀告上法院。調查發現，他早在手術前10天就被吊銷醫療執照，而且一共涉入14起醫療疏失官司，其中6名患者已經喪命。

2021年，醫師洛佩茲（Berto Lopez）開刀割包皮，卻切掉男嬰陰莖，花了45分鐘止血，還向家長宣稱出血是正常的。隔天，寶寶被焦急的父母帶去急診室，立刻轉診至兒童泌尿科，新的收治醫師滿臉震驚。

男童現在已經3歲，卻因為這段經歷飽受精神創傷。法庭上，家屬律師科恩（Gary Cohen）形容術後傷口是「出血、結痂的一團混亂。」孩子父親也說，「不論你做什麼，這永遠不會癒合。即使你有錢去做點什麼，也沒有重建手術可以解決。他現在還不夠大，尚未意識到自己的不同，但幾年之內就會的。」

▲洛佩茲涉入多起醫療疏失官司。（圖／翻攝棕櫚灘警方）



洛佩茲7月被法官裁定敗訴，8月27日被判賠償1億美元（約新台幣32億元）。

另據獨立報、今日美國報導，洛佩茲在棕櫚灘（Palm Beach）執業長達33年，至少涉入14起醫療疏失病例，其中6名患者喪命，包括2名嬰兒，但直到導致一名40歲產婦失血過多身亡，才被佛州醫學委員會（Florida Board of Medicine）吊銷執照，卻依然照樣執業。