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體育場域受肯定！中華男足移訓花蓮　邀在地球員教練座談

▲▼中華男足代表隊由總教練懷特帶領移訓花蓮，進行為期九天的集訓。（圖／花蓮縣體育會提供，下同)

▲▼中華男足代表隊由總教練懷特帶領移訓花蓮，進行為期九天的集訓。（圖／花蓮縣體育會提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

中華男足代表隊9月2日由總教練懷特帶領移訓花蓮，進行為期九天的集訓。為回饋花蓮提供優質場地，懷特等人9月10日邀請花蓮在地國中與高中足球隊教練和隊員出席位在花蓮高農舉辦的座談活動。

連日來，中華男足隊在花蓮縣立體育場進行集訓，由總教練懷特帶領教練團，為隊員們進行體能、守門訓練及作戰分析。中華男足原訂九月前往日本移地訓練，不過臨時取消國外行程，上月底，中華民國足球協會偕同懷特等人來到花蓮，分別到花蓮體中及花蓮高農場勘，最後敲定移訓花蓮。

▲▼中華男足代表隊由總教練懷特帶領移訓花蓮，進行為期九天的集訓。（圖／花蓮縣體育會提供，下同)

花蓮縣體育會理事長汪錦德對於中華男足移訓花蓮表達熱情歡迎，他說，花蓮縣多年前曾舉辦全民運及全中運，縣政府爭取經費斥資提升縣內運動場館設備及設施，且在2026年花蓮將舉辦兩項國際性的比賽，包括有八項運動項目的國際少年運動會，以及世界俱樂部的龍舟賽事，屆時有將近三十個國家一萬多名選手來到花蓮。而從中華男足移訓花蓮的舉動來看，顯見花蓮的體育場域及設備獲得肯定，汪錦德歡迎其他單項運動國家代表隊也能優先選擇花蓮為集訓場地，在運動之餘，從中體會花蓮的美，進而發掘花蓮獨特的人文薈萃。

▲▼中華男足代表隊由總教練懷特帶領移訓花蓮，進行為期九天的集訓。（圖／花蓮縣體育會提供，下同)

為回饋花蓮提供優質場地，中華男足9月10日將在花蓮高農舉辦座談會，當天下午兩點至三點在花蓮高農視聽教室邀請花蓮地區教練，屆時將由懷特總教練帶領體能教練Gary Hall、守門員教練Jack Cudworth以及分析師Ale Ballesros等人分享教學經驗，同時針對與台灣球員接觸的心得，來分享如何提升台灣球員表現的觀點。

▲▼中華男足代表隊由總教練懷特帶領移訓花蓮，進行為期九天的集訓。（圖／花蓮縣體育會提供，下同)

10日下午三點十五分至四點十五分則示範並指導花蓮在地國中及高中足球員，讓花蓮的球員們有機會接受國家級代表隊的訓練。晚上六點至八點，則讓球員參觀中華男足代表隊的集訓過程，並在訓練完成後，開放球迷進到場中與球員和教練合照及簽名。

有意參加座談會者可向花蓮縣體育會足球委員會總幹事黃文冠洽詢，聯絡電話：0977-450583。

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