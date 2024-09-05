沒冷氣！陸小學生熱到流鼻血還搬「冰磚」降溫　官方：吃苦耐勞

▲學校購置冰磚。（圖／翻攝自海報新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸多個中小學近日因天氣過於炎熱，以致停課。四川成都、湖北武漢、湖南長沙、安徽黃山等多地家長在社交平台上發文表示，由於天氣炎熱，孩子所在的學校沒冷氣，無法正常上課，家長們甚至自發性組團，將冰磚送到孩子所在的班級，以求降暑。

據《海報新聞》報導，一位家長反映，「一進孩子的教室就覺得好悶，班導師不停給地面潑水降溫，孩子們每人一把扇子，呼呼扇著，還有孩子熱得把頭趴在桌上，直到放著巨大冰磚的塑膠桶，放在座椅邊，大家才能靜下心來上課。」

一名成都的媽媽表示，「全成都的媽媽開學日是不是都在擔心，孩子會不會中暑？只能不斷打電話到教育局投訴，才等到停課通知。」

一位長沙的家長表示，她所在區的所有小學都有學生反映，「天氣太熱，頭暈想吐」。一位武漢的家長表示，她兒子在學校熱到流鼻血。

▲冰磚放在教室走道上。（圖／翻攝自海報新聞）

長沙開福教育局詢問，小學未安裝空調的原因。校方工作人員李曼回應，不安裝空調有三個原因，「第一是政策方面沒有要求一定要安裝空調；第二是一些學校，並未配備能安裝空調的線路，或者電壓容量不夠，難以直接安裝；第三是資金方面也存在一些問題。」

李曼也表示，少數家長不同意安裝空調，也是考量因素之一，「我女兒現在讀三年級，我就是不同意安裝空調的，我女兒視力不好，需要經常去看看室外，小孩子又好動，室外出一身汗，進來冷氣房裡容易感冒。」

教育部門綜合全局進行研判並稱，不安裝空調是「為了培養小學生吃苦耐勞的精神」。

成都教育局表示，目前，安裝空調需要對學校電力進行擴容，以及改造空調專線，這需要政府和財政部門，撥專項的資金來完成，並不是一時半會能解決的，現在能做的，也只是蒐集各方意見進行上報。

相關話題引起網友熱議，「2024年了，居然還有學校沒冷氣，全球暖化那麼嚴重，一年比一年還熱」、「吃苦耐勞精神？那請教育部門先示範，在40度高溫下，無空調辦公，我們再看看，孩子們需不需要培養」、「一旦自己能力不足，就要求別人吃苦耐勞了」。