　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

沒冷氣！陸小學生熱到流鼻血還搬「冰磚」降溫　官方：吃苦耐勞

▲▼小學生搬冰磚上課。（圖／翻攝自海報新聞）

▲學校購置冰磚。（圖／翻攝自海報新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸多個中小學近日因天氣過於炎熱，以致停課。四川成都、湖北武漢、湖南長沙、安徽黃山等多地家長在社交平台上發文表示，由於天氣炎熱，孩子所在的學校沒冷氣，無法正常上課，家長們甚至自發性組團，將冰磚送到孩子所在的班級，以求降暑。

據《海報新聞》報導，一位家長反映，「一進孩子的教室就覺得好悶，班導師不停給地面潑水降溫，孩子們每人一把扇子，呼呼扇著，還有孩子熱得把頭趴在桌上，直到放著巨大冰磚的塑膠桶，放在座椅邊，大家才能靜下心來上課。」

一名成都的媽媽表示，「全成都的媽媽開學日是不是都在擔心，孩子會不會中暑？只能不斷打電話到教育局投訴，才等到停課通知。」

一位長沙的家長表示，她所在區的所有小學都有學生反映，「天氣太熱，頭暈想吐」。一位武漢的家長表示，她兒子在學校熱到流鼻血。

▲▼小學生搬冰磚上課。（圖／翻攝自海報新聞）

▲冰磚放在教室走道上。（圖／翻攝自海報新聞）

長沙開福教育局詢問，小學未安裝空調的原因。校方工作人員李曼回應，不安裝空調有三個原因，「第一是政策方面沒有要求一定要安裝空調；第二是一些學校，並未配備能安裝空調的線路，或者電壓容量不夠，難以直接安裝；第三是資金方面也存在一些問題。」

李曼也表示，少數家長不同意安裝空調，也是考量因素之一，「我女兒現在讀三年級，我就是不同意安裝空調的，我女兒視力不好，需要經常去看看室外，小孩子又好動，室外出一身汗，進來冷氣房裡容易感冒。」

教育部門綜合全局進行研判並稱，不安裝空調是「為了培養小學生吃苦耐勞的精神」。

成都教育局表示，目前，安裝空調需要對學校電力進行擴容，以及改造空調專線，這需要政府和財政部門，撥專項的資金來完成，並不是一時半會能解決的，現在能做的，也只是蒐集各方意見進行上報。

相關話題引起網友熱議，「2024年了，居然還有學校沒冷氣，全球暖化那麼嚴重，一年比一年還熱」、「吃苦耐勞精神？那請教育部門先示範，在40度高溫下，無空調辦公，我們再看看，孩子們需不需要培養」、「一旦自己能力不足，就要求別人吃苦耐勞了」。

ET快訊
吳子嘉預言「柯文哲100%被押」：沒押隨便柯粉怎樣
日本泡湯「1000女遭偷拍」！　針孔偽裝成石頭
快訊／黃國昌：無論裁定結果如何　柯文哲知道「司法追殺」不會停
柯文哲律師團增1人　聲押庭「下午2點正式召開」
快訊／柯文哲再開羈押庭！　民眾黨最新3點聲明
愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」留羅志祥　結怨內幕曝
快訊／摩羯升級強颱！外圍環流影響南部有雨　最新路徑曝
吳怡萱「8年前訐譙柯文哲」：真他X的！　貼文被翻出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

沒冷氣！陸小學生熱到流鼻血還搬「冰磚」降溫　官方：吃苦耐勞

陸網美「撕掉店門海報」擺拍！　店家氣壞：素質不是人人有

陸首個「跨省」經濟開發區　川渝高竹新區試驗「行政經濟」分頭管理

友邦史瓦帝尼「唯一缺席」中非論壇　陸外交部：遲早認清國際大勢

夫妻鬧離婚「都不要大女兒」！法官生氣了...判不准離

肥水不落外人田！丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

陸涉台政策金門正式解套　中共福建省委力推「金廈同城圈」

「他」率美代表團出席香山軍事論壇　美擬派國防部副助理部長蔡斯

淘寶將全面支持「微信支付」　官方回應：部分用戶測試中

陸客縮緊荷包！　CNBC：香港零售業「黃金時代已落幕」

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

柯文哲無保請回高院發回更裁　撤銷理由曝：「不知情」仍要查

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

7年前畫面曝光！　吳怡萱問柯京華城容積率

沒冷氣！陸小學生熱到流鼻血還搬「冰磚」降溫　官方：吃苦耐勞

陸網美「撕掉店門海報」擺拍！　店家氣壞：素質不是人人有

陸首個「跨省」經濟開發區　川渝高竹新區試驗「行政經濟」分頭管理

友邦史瓦帝尼「唯一缺席」中非論壇　陸外交部：遲早認清國際大勢

夫妻鬧離婚「都不要大女兒」！法官生氣了...判不准離

肥水不落外人田！丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

陸涉台政策金門正式解套　中共福建省委力推「金廈同城圈」

「他」率美代表團出席香山軍事論壇　美擬派國防部副助理部長蔡斯

淘寶將全面支持「微信支付」　官方回應：部分用戶測試中

陸客縮緊荷包！　CNBC：香港零售業「黃金時代已落幕」

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

【廣編】大學眼鏡與HOYA首發多焦點認證　台灣老花眼鏡驗配全新變革

孫女想看貓　阿嬤從門口抱來「乳牛阿甘」還跟鏡頭揮手掰掰

拒保？黃國昌：柯文哲會用「最適當方法」　讓所有人知道捍衛清白態度

楊恩爆料布萊恩反感林書豪　提格同意並曝光原因

【廣編】驚！連韓國人都讚嘆的台灣「精品牛肉麵」

星巴克9／5起「全品項第二杯半價」　85度C周末多多系列第二杯10元

妖股橫行！港股公司單日暴跌98.4%　謝金河：上演「水花消失術」

怪盜偷娃娃機店...砸玻璃強取商品　得手不換錢竟隨意丟棄

永不放棄自行車賽9／7合歡山登場　警民動員百人疏導交通

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

大陸熱門新聞

丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

夫妻鬧離婚「都不要大女兒」！法官判不准離

友邦史瓦帝尼「唯一缺席」中非論壇　陸外交部回應

網美「撕店門海報」擺拍　店家氣壞公布畫面

金門解套！福建省力推「金廈同城圈」　

男子一天「拔牙23顆」13天後去世

港實施預報航班乘客資料 可拒登機

陸首個「跨省」經濟開發區 川渝高竹新區試驗「行政經濟」分頭管理

男粉衝進女廁要合照！全紅嬋嚇哭

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

陸客縮緊荷包 CNBC：香港零售業黃金時代已落幕

陸千年古城挖出巨型石龜 「三龜守城門」神祕傳說已找到兩隻

女客搭車「雙腿大張露春光」　嗆運將：有得吃還不吃罪大惡極

阿里騰訊聯手！淘寶將全面支持微信支付

更多熱門

相關新聞

腸病毒搗入校園　高雄23班停課　

腸病毒搗入校園　高雄23班停課　

開學不到一周，就有許多家長接到停課通知，原來是腸病毒疫情升溫。高雄市衛生局表示，8月25日至31日，高雄腸病毒門急診就有1202人次就診紀錄，與全國就診人次均達流行閥值，統計幼兒園、托嬰中心共有23班停課。

才開學「有學校又停課一周」！家長集體崩潰　疾管署示警了

才開學「有學校又停課一周」！家長集體崩潰　疾管署示警了

摩羯外圍環流「今晚雨彈開炸」　西半部連3天高溫紫爆

摩羯外圍環流「今晚雨彈開炸」　西半部連3天高溫紫爆

高溫怕你熱！司機開車門放冷氣給騎士萬人讚爆

高溫怕你熱！司機開車門放冷氣給騎士萬人讚爆

這期電費變貴？超多人做1事：變便宜！

這期電費變貴？超多人做1事：變便宜！

關鍵字：

中國小學停課冰磚冷氣高溫空調

讀者迴響

熱門新聞

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂

丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！

冷氣連開2個月都不關！　電費金額超乎預期

柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」

又有熱帶低壓「成颱機率曝」　明起雨變多全台濕答答

比糖還毒！醫警告「1類油品」　害人罹癌、失智

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面