揭柯文哲、應曉薇「3次會議」談京華城　游淑慧：有開會還做指示

▲民眾黨主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭約談調查，2日凌晨裁定無保請回，柯自稱「容積率840%自己不知道」，北檢則於3日提起抗告。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（4日）表示，本案變成「京華奇案」，變成人人有事，剩柯文哲沒事？她列出，柯文哲跟應曉薇開「3次會議」內容，有開會、做指示，怎麼可能不知道案情，而且後來詢問都發局和工務局同仁坦承「長官交代盡快」，所以柯文哲對京華城案的內容和困難一定有相當了解。

游淑慧表示，自己尊重法官定義的不知道，雖然有違一般人對市長的想像。本案目前變成「京華奇案」，跟柯文哲開會的應曉薇、共事的彭振聲、唱歌的沈慶京都有事，結果只剩下柯市長，說不知道、不懂，就變成人人有事，剩他沒事？

游淑慧表示，柯市長說沒有出席都委會，所以無從得知都委會的決議，可是柯文哲跟應曉薇另外開了「3次會議」，有開會、做了指示，怎麼可能不知道案情，她也列出3會議與裁示內容。

第一次會議日期109年03月10日 下午15：45到16:15

主題「針對京華城容積爭議案」

柯文哲市長裁示，有關京華城容積率疑義，請陳情人將訴求方案函送都發局，俾提市都委會研議。

游淑慧指出，京華城的訴求，其實2月就先找過彭振聲副市長，希望能直接送進都委會，但當時彭副並無答應。之後才來找柯市長，而柯市長知道他們的訴求後，也明確裁示，讓京華城方案送來，要求都發局就提進都委會。但當天，都發局其實曾上簽柯市長，明確表達希望本案處理要等訴訟後，再依訴訟結果辦理，但柯文哲沒有尊重都發局。

第二次的會議日期110年04月21日 下午15：00到15:30

柯文哲市長裁示，請都發局擔任PM，俟京華城送件後儘速積極協助辦理，並向議員說明進度。

游淑慧指出，當時的背景是，京華城容獎案在都委會和專家小組審議中，屢遭委員質疑對價性、公益性和適法性。其中110年3月18日，第一次專案小組會議，會中委員擔憂提高容積率的合法性，也擔憂超越現有法令規定給予容積的對價關係，所以會議結論要求京華城修正資料後補提送，再安排第二次會議討論。

游淑慧再指，於是應曉薇又找柯前市長說明狀況，請求協助，柯應該了解京華城案狀況，是面臨質疑且需補件再審。所以在4月21日的會議中才會指示，「請都發局擔任PM，俟京華城送件後儘速積極協助辦理」，要求要快、還要積極幫忙，如果不知道狀況，沒有一定要幫忙，會那麼明確指示嗎？

但是，110年7月1日第二次專案小組會議，會中委員學者還是持續質疑，關於京華城補送資料之公益性及對價性的合理化，仍要申請單位再次修正及補資料。

應曉薇再次於8月10日見柯市長談案子

柯市長做出第三次裁示，本案請彭副市長擔任PM，俟業主提送資料及相關說明後，協助盡速提都委會大會審議，並依委員會審議結果辦理。

游淑慧認為，從裁示內容，很明確知道指示一次比一次明確，這次就直接要求，等京華城提送資料後就要盡速提都委會審議，所以京華城這次提的補送資料，相關局處沒有再去做對價性及公益性的估算，也沒再開其他的專家會議，就直接送110年9月9日第783次都委會審議並且通過。

游淑慧說，在調查過程中，他們詢問都發局和工務局同仁，各相關局處為何沒有事先做些對價性估算，同仁坦承「因為長官交代要盡快」。

最後，游淑慧強調，法官認為柯文哲沒有出席都委會，所以會議決議無從得知，但柯市長有出席過與應議員的三次會議，所以柯文哲對京華城案的內容和困難一定有相當了解。

▼游淑慧貼出，柯文哲與應曉薇「3次會議」討論京華城案時序。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧，點圖放大）