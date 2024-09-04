「42度沒冷氣」指控讓校長心寒！瑞莎再指設備舊：沒要他付冷氣費

▲瑞莎近年積極推廣韻律體操。（翻攝瑞莎臉書）

圖文／鏡週刊

藝人瑞莎近年淡出演藝圈，全心在台灣推廣韻律體操，近日她在臉書發文，表示舉辦第二屆國際賽，但過程相當辛苦，希望有固定場地練習、有冷氣，指其中一個願意租給他們的新北場地「夏天大概42度」，有些孩子熱到不舒服想吐。對此，提供場地的三重修德國小校長表示「很寒心」，稱學校以相對便宜的租金出借，若要再開冷氣學校還要倒貼電費。而瑞莎昨（3日）再表示「冷氣的部分當然沒有要校長幫我們付」，又指學校的設備「有點舊」，他們才選擇到設備是近期才更新、又省電的桃園武漢國中練習。

針對瑞莎早前指控「夏天大概42度、孩子練習到想吐」發言，修德國小校長陳俊生受訪表示感到「很寒心」，並解釋學校以每月4萬5的租金，提供平日下午和週末全天場地給瑞星韻律體操協會，租金已相對優惠。若要開冷氣，學校還需自行負擔額外的電費，這對學校來說難以承擔，因為經費有限，無法使用公款補貼民間團體的需求。

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陳俊生進一步指出，雖然瑞星韻律體操協會建議額外支付開冷氣的費用，但實際上活動中心的冷氣1小時電費高達2千元，若全面開啟冷氣，學校將無法負擔額外的成本。目前協會的租約將於8月底到期，未來是否續約還需協商。

▲網友計算，學校的租金真的算很佛心。（翻攝PTT八卦板）

有PTT網友貼出Google到的厚德國小體操館照片，推測場館內大型冷氣有6台，噸數不明，但應該落在15噸上下，耗電量差不多50kw。網友估算，1小時=50*6=300度電，所以校長說的「1小時電費2千元」其實是真的。該網友繼續估算租金，平日6小時+週六全天，以30+8小時計算，1個月152小時，租金4萬5，1小時租金296元，「其實算起來，學校真的挺佛心了。」

▲瑞莎表示修德國小設備老舊、冷氣電費1個月可能花到20萬，因此選擇設備較新又省電的學校練習。（翻攝瑞莎臉書）

對於網路討論，瑞莎昨在臉書留言區再度寫道：「我非常感謝每一位支持， 鼓勵和跟我們一起努力的人。關於修德國小：我們非常非常感謝和非常珍惜學校和校長，願意讓我們租借場地訓練修德國小和新北的孩子們，好不容易找到有夠高可又以專門訓練韻律體操的的體育館。冷氣的部分當然沒有要校長幫我們付，不知道怎麼會有人想成這樣，是因為學校的設備有點舊，所以電費1個小時差不多2千塊， 這樣1週也只少有30個小時， 1個月：120小時， 會變成20萬只有冷氣費，所以才常常在特別熱的時候會載新北選手們去龍潭練（武漢國中的設備是近期才更新的， 比較省電）。再次非常感謝所有幫忙給我們的人。」



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