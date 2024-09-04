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「明通治痛單」爆家族奪權　創辦人驟逝兄弟鬩牆

以「葫蘆標」包裝明通治痛單享譽海內外的台中老藥廠明通製藥，驚爆經營權之爭，CTWANT採訪到創辦人子女（左起）張光明、張順美、張光發，述說父親創設明通製藥故事。（圖／記者方萬民攝）

▲以「葫蘆標」包裝明通治痛單享譽海內外的台中老藥廠明通製藥，驚爆經營權之爭，CTWANT採訪到創辦人子女（左起）張光明、張順美、張光發，述說父親創設明通製藥故事。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台中老藥廠明通製藥近期爆家族內鬥，今年本該開心慶祝90周年，卻因創辦家族張家二代為了爭經營權，一個月內兩度換董座，躍上新聞。CTWANT記者走訪起家厝及藥廠，訪問二房姊弟三人，起底以「明通治痛單」發跡的老藥廠故事，在創辦人張日通1980年驟世後，家族關係變調，不只上演奪權大戲，還扯出土地利益糾紛。

8月30日，CTWANT記者驅車來到位於台中市中區平等街24號的明通行商旅，即是明通化學製藥（簡稱明通製藥）的起家厝，這間距台中火車站約700公尺的樓房，前身即為一層樓木製平房的明通製藥社。

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老藥廠遷往台中工業區新廠房後，起家厝於1979年改建為「明通大飯店」（現更名為「明通行商旅」），2021年並於同址成立「明通藥事文化館」，展示明通創立以來的中西藥品、寄藥包、廣播電視廣告影片、製藥器具等，館長為牙醫師張光發，他是明通製藥創辦人的小兒子。

明通葫蘆標愛兒菜是許多長輩的兒時記憶。（圖／記者方萬民攝）

▲明通葫蘆標愛兒菜是許多長輩的兒時記憶。

提起張日通創業發跡的故事，台中老一輩人都知道，他是水堀頭農家子弟出身，這位放牛小孩到中藥行當學徒，先後娶了一對同母異父的姐妹花，在娘家西藥行、銀樓等資源援助下，從西藥成藥起家。

採訪這一天，張日通二房五個小孩中的長女張順美、三子張光明、么子張光發現身明通藥事文化館，談起父親創業起家的往事。「我阿公阿媽生了15個小孩，後來養活9個，爸爸是長子，幫忙照顧叔叔姑姑，三叔（張西城）跟我爸差18歲，爸爸創業時他才二歲。」從小跟著媽媽曾碧桃在家裡手工包藥的張順美，娓娓道出往事。

張日通20歲時創業，也就是1934年於台中水堀頭創立日通堂藥房，後來邀請二弟張松柏、三弟張西城來協助，從西藥發展到漢方胃腸藥，事業愈見規模，日漸成為台灣知名藥廠，還享譽日本等海內外。

1980年8月14日，張日通晚餐後突然感到心臟不適，連送兩家醫院仍難挽回生命，最後因心肌梗塞驟逝，享年66歲。

張日通過世後，明通董事長由三弟張西城擔任，明通也從張日通創設以來的獨資，變更為「股份有限公司」，當時張日通大房、二房共擁有75％股權，現已93歲的張西城則有25％股權。

身為明通製藥二代的張光發牙醫師，發起成立明通藥事文化館，從所保存的明通藥品故事中可了解台灣中西藥成藥史。（圖／記者方萬民攝）

▲身為明通製藥二代的張光發牙醫師，發起成立明通藥事文化館，從所保存的明通藥品故事中可了解台灣中西藥成藥史。

明通從獨資演變為股份有限公司，「這是媽媽心中的遺憾！」據了解這又是家族中難以說清楚的一段故事，「幸好媽媽那時是公司監察人，爸爸驟逝，需處理遺產，她很努力地維護老爸創辦的事業與公司的土地，只是那時沒有電腦可以一筆一筆地清查所有的土地權狀，也種下今天的紛爭之一。」

由於關於明通土地資產的登記、變更等，外人很難判是非，「母親離世前遺言，很強調，明通的董事長要由張日通的兒子輪流來做。」張家三姊弟口徑一致地如是說。

張日通三弟張西城當了董事長19年之後，由張日通的大房長子張光達出任，再由二房長子張光雄擔任了三屆，由於大房單男，之後董事長改選由二房次子張光明當選，但遭逆襲以程序為由重新改選後，為張西城之子張光道選任董座。

2024年7月，張光明獲得大房、二房家族共擁有逾49％股權召開股東臨時會，改選董座當選，未料才完成負責人變更登記20天，8月9日，張西城一方與張日通大房、二房長子張光雄聯手召開股臨會，重新改選董座，再由張光雄出任明通董事長。

一如台灣其他創業家族，創辦人來不及交棒就驟逝，後續就會上演遺產或經營權爭奪戲碼。明通家族也不例外。

張家三姊弟說，「爸爸走得早，大媽後來也走了，母親前幾年也離開了，現在董座是自己的親大哥張光雄與三叔那邊的堂弟張光道聯手起來的，這是有違母親的遺言。」

「三叔卸下董座之後，明通董座由大房、二房輪流做，本來都是相安無事的，姐姐們也鼓勵我在大哥（張光雄）之後接手經營，現在卻因為親哥哥一句『張光明不宜來當董事長』而違逆了母親遺言，情理法，法理情，唉！」張光明道出兄弟鬩牆的無奈與心酸。

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