周玉蔻轟法官腦袋有問題：像新聞上「非要轉錢給詐團的傻蛋」

▲周玉蔻不滿柯文哲被無保請回，發文怒轟法官朱家毅腦袋有問題，被柯文哲一派胡言騙得團團轉。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭到北檢聲請羈押禁見，北院昨（2日）裁定無保請回，理由是犯罪嫌疑不足，檢察官沒清楚說明羈押要件，檢方將提出抗告。對此名嘴周玉蔻在臉書表達對法官朱家毅的強烈不滿，怒轟朱家毅腦袋有問題、活在象牙塔，簡直像小白少女碰上愛情渣男和堅持匯款給詐團的傻蛋，竟被柯文哲一派胡言騙得團團轉。

周玉蔻2日在臉書崩潰開罵，批評裁定柯文哲無保請回的朱家毅法官，是那個活在象牙塔、無菌室的媽寶法官，她質疑朱家毅僅憑柯文哲說自己不管都委會的案子、不是這方面的專業、什麼都不知道，就認定柯文哲犯罪嫌疑不大。

周玉蔻稱柯文哲在法庭說謊演戲裝可憐，還打哀兵牌說法官若壓力太大可以押他，「法官竞然就真相信、全盤買單了？！」形容朱家毅有如情埸碰上愛情渣男的小白少女，聽信柯文哲一派胡言將他裁定無保請回，卻把奉命行事的副市長彭振聲羈押禁見，簡直太荒謬。

「根本不是證據問題，是法官的腦袋有問題！」周玉蔻認為，朱家毅就像新聞報導上，那些非要匯錢給詐騙集團、怎麼勸都勸不回的傻蛋，「恐怖的是，這次上當的是法官。」認為朱家毅已經被柯文哲騙得團團轉，完全失去邏輯判斷與真偽是非心證辨別力，才會寫出如此幼稚淺薄、沒內函與說服力的裁定書。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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