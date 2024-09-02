律師黑化當起詐團軍師遭收押　起底竟是「警察特考名師」

▲屏東地檢署偵辦詐欺案，羈押擔任詐團軍師的律師陳廷瑋。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東地檢署8月偵辦詐欺集團案，發現律師陳廷瑋和黃姓、唐姓3位律師涉嫌組織犯罪及洩密案，檢方搜索約談後，以涉案情節重大為向法院聲押禁見，法院裁准將陳廷瑋羈押禁見，黃姓、唐姓律師各以15、10萬元交保；而陳廷瑋也被發現他另一個身分就是在警察特考補習班的名師「艾倫」，教授刑法、刑事訴訟法，學生以警察特考班為主，形成教警察的老師被警察抓的情況。

據了解，陳廷瑋是成功大學法研所畢業，在台南地區算新生代的律師，也常常回母校參加法律研習營的講師，這次屏東地檢署是指揮屏東縣調查、刑警局偵8大隊及內埔警分局，偵辦陳廷瑋和黃姓、唐姓執業律師等3人涉嫌違反組織犯罪條例等案件。

檢、警發現，陳廷瑋原本是詐團委任的律師，但後來在數個案件後，陳廷瑋的涉案程度愈來愈深，甚至當起詐團的軍師，負責聯絡、陪偵、甚至通風報信、掌握檢、警偵辦進度等角色，後來詐團陸續又涉及多起詐騙案，檢、警都認為陳廷瑋扮演關鍵的角色，因此向法院聲請羈押禁見。

據了解，近來律師黑化的案件逐漸增多，從北檢偵辦的鄭鴻威到日前雄檢偵辦的陳逸軒，都是年輕一代律師從接詐團的案子，後來變成詐團的軍師的情況，幾乎如出一轍，據律師界指出，因為當詐團成員的「收入」，比當正常律師接案實在多很多，有些人禁不住「誘惑」，就自然而然成為其中一員。

而和陳廷瑋一起涉案的另外兩名律師，則被認為只是扮演通風報信的角色，因此只涉犯洩密罪獲得交保。