「去年誤點143萬次！」　新自強號超過50%　台鐵：計算方式不同

▲台鐵誤點率高達20.4% ，新自強號遭批準點率不足50%。(示意圖／翻攝畫面)

圖文／CTWANT

台鐵的誤點問題再度成為焦點。根據最新的審計部報告，2023年台鐵的誤點次數超過143萬次，誤點發生率高達20.4%，更令人關注的是，台鐵的新購EMU3000型自強號也遭到點名，報告指出該車型的誤點發生率甚至高於50%，對此台鐵表示對計算方式存在異議，強調國際標準為延誤5分鐘內算作準點，與審計部的計算方式有所不同。

根據審計部的總決算報告，台鐵2023年在包含順行與逆行的所有車次中，誤點次數超過143萬次，發生率達到20.4%，尤其在台北、南港、板橋以及沙崙車站，誤點機率相較於2022年還有上升趨勢。

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報告中也指出，台鐵的新購車輛EMU3000型自強號經常發生誤點。特別是5車次，包括東部的256、402、422、183車次，以及西部的145車次，其誤點發生率都超過50%。

台鐵對此回應表示，造成誤點的原因複雜多樣。由於新車編組主要投入北部通勤區域，部份路段仍為單線區間，容易受到自然災害、外物入侵等因素影響；此外，平交道和事故等外部因素也可能導致準點率降低。台鐵強調，這些問題與新車編組本身並無直接關聯。

台鐵也對審計部的計算方式提出異議，審計部的報告中將延誤超過1分鐘的情況視為誤點，而這與國際及國內鐵道業的標準不符。國際標準普遍認為，列車到達終點站延誤5分鐘以內均應被列為準點列車，因此，台鐵認為現行的計算標準過於苛刻，未能全面反映列車運行的實際情況。

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