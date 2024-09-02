搶頭香退燒？立院新會期　郭國文意外第一個報到

▲立法院新會期報到。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

過去立法院新會期報到日，往往有許多立委希望能搶到頭香，甚至有人凌晨就前往排隊，就為贏得好彩頭，更能增加媒體曝光，只是這回政壇上下都在關心民眾黨主席柯文哲的弊案，立法院關注度未若以往高，委員們似乎也不像過往執著於頭香。立法院2日早上8點開始報到，民進黨立委郭國文早上7點40分抵達，成為第一名，之後則是國民黨立委林沛祥，第三則是民眾黨團一起現身。

回顧過往立法院新會期報到日，常常有不少立委凌晨在外排隊等報到的場景，像是民眾黨前立委邱臣遠就曾3點52分到場，只是這次大多人都按照立法院表定時間前來。作為這次的頭香，郭國文事後也笑說，自己「一不小心就第一個報到了」。

第二位前往報到的為林沛祥；第三名是黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、張啟楷、麥玉珍、吳春成、林憶君等民眾黨團一行人。

為了等待柯文哲，民眾黨許多立委都在北檢門口直到凌晨3時多，黃國昌回應，雖然清晨忙到4、5點，很多委員到家也沒闔上眼，但民眾黨精神就是「在工作崗位上把每件事做好」，所以仍依照原來規劃，早上8點集合完成本會期報到。

至於北檢要提抗告，黃國昌提及，地檢署依《刑事訴訟法》規定可提抗告，但從柯文哲家清晨遭到搜索，到柯文哲今天清晨步出台北地檢署，整整70個小時，北檢更應該跟全體國人、台灣社會說明，在這70小時當中，發生多少荒腔走板、違反正當法律程序、踐踏台灣民主法治，甚至讓台灣司法蒙塵的事情？這恐怕是現在台北地檢署必須誠實跟台灣社會報告的最重要事情。」