幫你提離職！日本興職業「代客離職」爆紅　2周8百人搶預約

▲日本新興職業代客離職崛起。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者楊庭蒝／綜合報導

在日本，長期以來的職場文化以終身雇用和對公司的高忠誠度為特徵，辭職常被視為對公司不尊重。甚至在一些極端情況下，老闆可能會撕毀辭呈，或通過各種手段迫使員工留任。然而，隨著時代變遷，日本近期興起了「代客離職」這一新興職業，旨在協助那些難以自行處理辭職事宜的員工。

綜合日媒報導，自2017年開始，「代客離職」服務在日本逐漸普及，短短兩週內就有超過800名客戶尋求此服務，其中129人甚至是在入職僅兩週後就想要辭職的社會新鮮人。

「代客離職」服務的內容包括提供辭職手續建議，協助處理與公司之間的辭職流程等，服務費用介於2萬日圓至5萬日圓（約新台幣4200元至10500元）。這項服務的興起，部分原因是因為新冠疫情後，許多日本員工開始重新思考職業生涯，越來越重視工作與生活的平衡，而不再把終身雇用視為理所當然。

在日本的工作文化中，長時間的工時和嚴苛的工作要求使得員工很難準時下班或請假。24歲的上班族渡邊由紀曾在一家大型電信公司工作，表示她曾每天工作長達12小時，甚至最晚曾到半夜11時才下班，導致健康出現問題。她提到，由於主管經常忽視她，讓她感到壓力山大，最終選擇尋求「代客離職」服務。

據報導，東京的一家「代客離職」公司「Momuri」於2022年3月開始提供此服務。Momuri的名稱在日語中意指「我撐不下去了」。這家公司負責代為向公司遞交辭呈，並協助處理相關法律問題。其服務費用對於正職或契約員工為2萬2000日圓（約台幣4886元），對於打工人員為1萬2000日圓（約台幣2665元）。據該公司營運主管川俣栞透露，去年有多達1萬1000名客戶尋求諮詢，其中不少人因老闆的阻撓而求助。

在日本，過度勞累的工作文化仍然普遍存在。東京一橋大學商學院人力資源教授小野浩指出，面對這種情況，日本政府已經開始公布黑心公司名單，限制其招聘能力，以保護求職者免受不公平對待。自2017年以來，全國已有370多家企業被列入黑名單。

