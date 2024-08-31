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童綜合社工努力受肯定　獲南山醫務社工獎團體組卓越獎

▲▼ 。（圖／南山人壽慈善基金提供）

▲童綜合社工團隊榮獲第7屆南山醫務社工獎團體組卓越獎。（圖／南山人壽慈善基金提供）

記者白珈陽／台中報導

台中童綜合醫院鄰近工業區、台中港，就醫族群中包括許多外籍移工，其中甚至有失聯移工，因無健保身份，衍伸出醫療費用、照顧資源薄弱等問題。童綜合社工團隊為此協助聯繫國際醫療轉送歸國、協助外籍人士就醫問題或需求，媒合相關資源，還曾遇過失聯移工產下1名有先天性心臟病的嬰兒，除心臟外科積極治療，社工團隊也奔走尋求資源協助，最後讓母子順利回國，院方社工努力奉獻，也榮獲第7屆南山醫務社工獎團體組卓越獎肯定。

童綜合醫院表示，醫院的社工室共有9位專業社工師，24小時服務門診、急診、住院病患，2023年服務了3198位個案，還擴展服務社區民眾，導入各式健康促進的活動與理念。

童綜合醫院社工室課長游怡貞指出，目前童醫院社工服務為三大工作內容。一是個案工作，運用社會資源來協助病人因應危機，以促進疾病與社會適應能力，進而改善生活品質；二是團體工作，童醫院目前成立了8種疾病病友會，藉由辦理講座與活動鼓勵病人與家屬走入社區，加強病友間的向心力； 三是社區工作，以社區民眾健康需求為核心，將疾病預防與健康促進概念導入社區。

副院長吳肇鑫表示，童綜合醫院社工團隊的有許多特色，其中建置了全國首創性侵害驗傷採證套組資訊系統及保護性個案簡訊通報系統，在突發事件時結合了急診、護理、檢驗、藥師，讓個案需緊急用藥、醫療處置、相關檢驗連連起來，即時提供個案最適切的處置。

吳肇鑫說，社工團隊是連結社會溫暖力量的救命繩，醫院除了醫護團隊的努力外，還有社工師的奔走，以及各種職類團隊的努力，才能成為具有高品質醫療服務的醫療院所，未來童綜合醫院社工團隊也將持續努力，幫助有需要的病患、家屬與弱勢族群。

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