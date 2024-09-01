收「國家級警報」莫慌！9／20防災日演練 　劉世芳：做好準備一起面對

▲113年國家防災日活動啟動記者會。（圖／內政部提供）

記者皮心瑀／台北報導

每年9月21日為國家防災日，內政部與教育部今1日共同舉辦「113年國家防災日活動啟動記者會」。內政部長劉世芳表示，今年國家防災日將模擬嘉義縣竹崎鄉9月20日9時21分發生芮氏規模7.3地震，中央氣象署將配合模擬情境，同步向全國民眾發送「國家級警報」訊息，民眾手機在接獲地震警報聲響與簡訊後，請配合演練抗震保命3步驟-「趴下、掩護、穩住」。

行政院長卓榮泰也親自蒞臨記者會。卓榮泰指出，防災教育要從小扎根，感謝內政部、教育部今日共同推動防災活動。台灣多颱風災害，交通部中央氣象署不斷提升精準的災害預測，希望持續導入科技，能夠迅速提供救災單位及民眾，並指出「積極救災」、「認識災害」、「韌性防災」為政府三大防災方向，並請持續結合民間單位、賣場等，並做好物流資源調度機制，期盼藉由今天的記者會，讓更多的國人也能瞭解國家防災日的活動，以國家層次推廣地震避難知識，提升全民防災意識與能力。

劉世芳表示，今年國家防災日將模擬嘉義縣竹崎鄉9月20日9時21分發生芮氏規模7.3地震，造成臺灣西部等相關災情，將動員全國救災人力1千餘人及12個國家的專家及搜救團體共同參與，於嘉義縣及澎湖縣辦理「大規模震災消防救災動員演練」，透過實際演練驗證救災量能。另中央氣象署也將配合模擬情境，於當日9月20日9時21分，同步向全國民眾發送「國家級警報」訊息，民眾手機在接獲地震警報聲響與簡訊後，請配合演練抗震保命3步驟-「趴下、掩護、穩住」。

劉世芳表示，0403花蓮地震、凱米颱風及近日日本的颱風災害，當災害發生不是只有祈禱，經驗告訴我們自救互救公助的比例為7:2:1，因此從社區、學校等，要不斷提升防災知能。內政部積極推動「台灣民間自主緊急應變隊」(T-CERT)及防災士培訓，目前已完成培訓2萬9,402名防災士，其中也有2千餘人為學校教職員，期提升社區面對災害的第一時間應變力，並成為政府單位救災的協力角色，讓全民防災網更緊密，強化我國對於大規模地震的韌性。

劉世芳表示，近日日本政府提出南海海槽可能發生9級以上規模的地震模擬，遇到重大規模、複合式的重大災害可能需要鄰邦協助，所以內政部也積極推動特種搜救隊國際救災及進行人道救援的準備。在有做好萬全準備的前提下，同島一命，一起面對災害，降低人命傷亡減少傷害。