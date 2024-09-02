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社會 社會焦點 保障人權

只露出一顆頭！　竹北爆「人體壽司捲」恐怖虐童幼兒園

嘉豐幼兒園心心老師竟用棉被裹住幼童，還用雙腳夾著不讓其掙脫，自顧自地玩手機。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲嘉豐幼兒園心心老師竟用棉被裹住幼童，還用雙腳夾著不讓其掙脫，自顧自地玩手機。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

新竹縣嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心2020年12月招生，是全國首座公辦民營托育園區，但現卻驚爆老師集體虐童！本刊接獲爆料，有多名老師對數位3歲左右的幼童不當對待，只因孩子哭鬧，就用棉被將孩子用捲壽司方式捲起，限制他們四肢行動，只露出一顆頭呼吸，即使孩子哭鬧掙扎，這些老師都不為所動，甚至有一名老師將孩子用棉被包裹後，又將他拖到監視器死角處的處，自己坐在椅子上，以雙腳夾住在地上的孩子，不讓他動彈，然後自顧自地滑起手機。

嘉豐幼兒園設施齊全，讓許多家長趨之若鶩，卻爆出多起老師不當對待事件。圖非當事人。（翻攝嘉豐托嬰中心臉書）

▲嘉豐幼兒園設施齊全，讓許多家長趨之若鶩，卻爆出多起老師不當對待事件。圖非當事人。（翻攝嘉豐托嬰中心臉書）

有家長因發現孩子身上時常出現不明傷痕，向園方要求看監視器，才發現老師粗暴冷血的行徑。家長立即報警並通報教育局，結果事件如滾雪球般越滾越大，後續又有多名家長接到機關通知，指他們孩子遭受不當對待。

嘉豐幼兒園是新竹縣府斥資1億5,365萬元打造，為全國首座公辦民營0至6歲托育園區。（翻攝新竹縣政府官網）

▲嘉豐幼兒園是新竹縣府斥資1億5,365萬元打造，為全國首座公辦民營0至6歲托育園區。（翻攝新竹縣政府官網）

許多家長都會親自走訪幼兒園，確保孩子受教環境。圖非當事人。（翻攝嘉豐托嬰中心臉書）

▲許多家長都會親自走訪幼兒園，確保孩子受教環境。圖非當事人。（翻攝嘉豐托嬰中心臉書）

新竹縣長楊文科（右2）在嘉豐幼兒園落成時，曾親自到場剪綵，將其認為是重要政績之一。（翻攝新竹縣政府官網）

▲新竹縣長楊文科（右2）在嘉豐幼兒園落成時，曾親自到場剪綵，將其認為是重要政績之一。（翻攝新竹縣政府官網）

新竹縣府斥資1億5365萬打造全國首座公辦民營零至六歲托育園區「嘉豐幼兒園暨托嬰中心」，希望青年人來新竹縣成家立業且無後顧之憂，幼兒園建築還榮獲「紐約設計獎」銀牌，落成啟用時，讓許多家長趨之若鶩，沒想到現在竟然發生多起不當對待幼兒事件。

關於遭孩童家長控訴多名教師有不當對待的情況，本刊致電嘉豐幼兒園詢問回應，接聽人員自稱是值班導師，不接受採訪，記者表示，將會進行報導，想詢問幼兒園對於家長指控的說法，該員仍表示沒有要接受採訪，並稱主管都已經下班，他無法做決定，記者詢問是否能找可以做決策的主管處理，或是協助轉達，該員最後留下記者電話，並強調他只會告訴上級，再請上級聯繫園長，但直至截稿前均未有任何回應。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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