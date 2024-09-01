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快訊／柯文哲在地下候審室過夜！　等待開羈押庭

民眾黨主席柯文哲遭聲請羈押禁見，預計今中午後開庭。

▲民眾黨主席柯文哲遭聲請羈押禁見，預計今開羈押庭。

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案涉收賄及圖利罪遭聲請羈押禁見，已在昨（31日）晚間10時42分與卷證送抵台北地院，法官決定今（1日）上午8時30分先開閱卷庭，請檢察官說明律師可以看哪些卷，隨後開放律師閱卷，由於同案另有北市前副市長彭振聲遭聲押，預計最快今中午才會開羈押庭決定是否羈押柯文哲及彭振聲。

柯文哲涉嫌在京華城案中，違法放寛容積率至840%，圖利百億元，台北地檢署查出，威京集團主席沈慶京涉嫌行賄國民黨議員應曉薇至少4,740萬元，用以打點放寛容積率的協調及遊說甚至施壓官員，沈慶京、應曉薇及她的助理吳順民已遭依行收賄等罪在30日遭收押，隨後柯文哲在同日遭約談，昨（31日）遭聲請羈押。

由於柯文哲有700萬元左右涉及財產來源不明，專案小組發現，他的妻子陳佩琪曾多次拿大筆現鈔至ATM提款機存款，金額達上百萬元，台北地檢署認為，柯文哲涉犯《貪汙治罪條例》第4條第1項第5款之公務員違背職務收賄罪及同條例第6條第1項第4款的圖利等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

檢察官認為，柯文哲與彭振聲已有事實足認為有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，且2人所犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有湮滅證據或勾串共犯或證人虞，向法院聲請羈押禁見。

彭振聲已於昨晚間22時35分送至位於法院地下室的候審室，隨後柯文哲於22時42分送到，因卷證中檢察官聲請部分限閱，今上午8時30分會先開閱卷庭，請檢察官到庭釋明限制閱卷的理由後，才會開始讓當事人當庭開始閱卷，預計最快中午才會開庭，由檢察官與律師及被告攻防，今下午以後由法官決定是否羈押柯文哲及彭振聲。


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