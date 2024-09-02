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新北男約友北勢溪捉蝦　放蝦籠疑失足溺水！送醫不治

▲▼陳男與前妻及友人相約溪中捉蝦，卻不慎失足溺斃。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男與前妻及友人相約溪中捉蝦，卻不慎失足溺斃。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

記者陸運陞／新北報導

新北市坪林區北勢溪昨天（1日）晚間發生一起民眾溺水不幸身亡意外。當時一名男子與前妻及2名男性友人前往該處捉溪蝦，男子準備到對岸放置蝦籠，卻慘遭滅頂，友人曾試圖救援卻無功而返，只好撥打119請求協助。警消抵達，順利將男子救起，但已無生命徵象，送醫後仍宣告不治。

據了解，昨天晚間7時許，51歲陳姓男子與前妻45歲廖姓女子，以及友人41歲劉男、55歲林男，趁天黑之際，溪蝦出來活動覓食，相約前往坪林區大粗坑6號之5附近北勢溪捉蝦。抓捕過程中，林男發現到對岸放蝦籠的陳男在水面上載浮載沉，立即呼喚劉男拋救生圈，自己則游泳前往救援。

▲▼陳男與前妻及友人相約溪中捉蝦，卻不慎失足溺斃。（圖／記者陸運陞翻攝）

但游到一半，林男發現溪水深不見底加上十分湍急，只好放棄救援回頭上岸報警求救。警消抵達，立即對現場周遭及溪水中進行搜救，約過10分鐘後，發現陳男身影立即搶救上岸，此時陳男已無生命徵象，由救護車送往醫院急救，但經搶救仍宣告不治，目前警方正對其餘3人製作筆錄，進一步釐清溺水原因。

新北市消防局第四大隊長陳志瑋表示，任何水域皆存在風險，從事水域遊憩活動務必注意安全，隨時提高警覺，如果發現有人溺水或需要救援，請立即撥打119報案，並保持冷靜，盡量提供準確的位置和情況，消防人員會盡快趕到現場進行救援。

▲▼陳男與前妻及友人相約溪中捉蝦，卻不慎失足溺斃。（圖／記者陸運陞翻攝）

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