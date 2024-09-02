564萬YTR挺柯喊「政治迫害」　向民眾黨提1要求！小草洗版

▲在北檢外的黃國昌和支持者們。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，先是遭聲押禁見，但今（2）日凌晨已被無保請回，而他獲釋後則表示，這兩天受到極盡壓迫跟凌虐。對此，擁有564萬訂閱的YouTuber「葉式特工」痛喊，這是政治迫害，同時也向民眾黨喊話，「希望可以考慮恢復高虹安黨籍。」

「葉式特工Yes Ranger」昨晚在臉書怒喊，「司法選擇性辦案，坐實政治迫害！希望民眾黨可以考慮恢復高虹安黨籍，全黨力挺高虹安和公衛文！立法委員貪污11萬、助理貪污466元，和柯文哲會貪170萬一樣不合邏輯。」

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▲葉式特工向來挺柯。（圖／翻攝自臉書／葉式特工Yes Ranger）

這番話引來大票支持者留言，「不能再默默被欺負了」、「謝謝葉工在現場和大家等到最後阿北出來！有義氣的男子漢」、「看完阿伯講話後我只有一個疑問，外科醫生平常到底是過著什麼非人類的生活？馬拉松訊問了3天，居然看起來跟平常沒什麼區別，真的太離譜了！阿伯辛苦了」、「柯被抹黑成這樣，還站在法官的立場想」、「沒錯～硬起來」、「支持！！！」

不過，也有人表示，「虹安是自行退出的」、「阿北或許清白啦！但是當市長什麼都不知道，還要蓋章幫底下的人背書，建議還是別參政了，包一包回去」、「你是不是在反串？」「老哥，還沒無罪阿」、「高虹安自退黨，不是被開除的」。