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美籍人質在加薩罹難！為救夥伴被炸斷左臂　拜登：哈瑪斯會付出代價

▲▼ 以色列23歲男子赫許（Hersh Goldberg-Polin）被哈瑪斯抓走。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列23歲男子赫許被哈瑪斯抓走後，如今被證實已經死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

以色列裔美國人質赫許（Hersh Goldberg-Polin）的家人宣布這名年輕人已經在加薩死亡，為他父母救出兒子所進行的不懈努力畫下句點。去年10月7日，赫許在以色列南部的音樂節上被武裝分子綁架，並為了營救眾人被手榴彈炸斷左臂。

綜合外媒報導，以色列9月1日宣布，軍方在加薩發現了6具遇難者遺體，隨後赫許的父母發布聲明，確認他們的兒子已經死亡，並對外界一路以來的支持與愛護表示感謝，「我們傷心欲絕，並希望可以在這個時候保留隱私」。

▲▼ 23歲男子赫許（Hersh Goldberg-Polin）。（圖／翻攝自X）

▲哈瑪斯今年4月發布的影片可見赫許失去了部分左臂。（圖／翻攝自X）

23歲的赫許是哈瑪斯10月7日綁架的250名人質中最知名的其中一位。他出生於美國加州，長大後跟著家人搬回以色列耶路撒冷。在2023年10月7日這天，他在音樂節遭哈瑪斯擄走，並在嘗試將手榴彈丟出大家躲藏的據點時，左手和部分手臂被炸傷。

赫許當時用身上的衣服來止血，但最終還是被抓走，並在哈瑪斯今年4月發布的一段影片中被迫露面，展示他失去的部分左臂。一直以來，他的父母不斷與世界領導人會面，希望大家可以幫助他們救出兒子。上個月，赫許的父母也在民主黨全國代表大會上發表講話，帶領人群高呼「帶他們回家」。

▲▼赫許（Hersh Goldberg-Polin）的父母在民主黨全國代表大會上發表講話，帶領人群高呼「帶他們回家」。（圖／路透）

▲赫許的父母在民主黨全國代表大會上呼籲眾人幫助他們帶兒子回家。（圖／路透）

截至目前為止，以色列軍方還未對此事發表進一步評論，也未詳細說明其他遺體的身份，但美國總統拜登對此表示震驚和憤怒，強調哈瑪斯領導人將為這些罪行付出代價。拜登表示，美方會繼續日以繼夜地努力，確保剩餘人質獲釋，並呼籲以哈雙方迅速結束戰爭。

哈瑪斯發布新人質影片！23歲男左手炸沒了　對父母說「好想你們」

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