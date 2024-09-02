夫妻在她家休息中！黃珊珊：柯文哲身體還不錯　陳佩琪這幾天壓力很大

▲柯文哲2日凌晨無保請回，妻子陳佩琪到北檢門口迎接，兩人也一同被立委黃珊珊載回汐止家中休息。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北地院1日晚間召開羈押庭，2日凌晨3點多諭知，民眾黨主席柯文哲犯罪嫌疑不重大，當庭釋放，無保請回；而立委黃珊珊隨即載走柯文哲與其妻陳佩琪，一同回到汐止住宅中。針對兩人目前身體狀況如何？黃珊珊轉述，柯陳2人現在都在休息，這幾天對陳佩琪來說壓力非常大，而柯文哲身體狀況應該還不錯。

民眾黨立院黨團總召黃國昌率黨內立委們，一同於2日上午到立院報到。由於柯文哲與陳佩琪目前正在黃珊珊家中，被問到2人身體狀況如何？黃珊珊表示，謝謝大家關心，這幾天真的是很煎熬，所以陳醫生現在的確在休息，「這幾天她也被外界污衊，對她來說壓力非常大，現在是讓她好好休息，謝謝大家關心。」

黃珊珊提及，無保請回的結果對柯陳2人來說，應該是非常非常珍貴，「我覺得今天的狀況，就請讓他們好好休息吧！」媒體追問柯文哲身體狀況如何？黃珊珊說，「主席身體狀況應該也還不錯。」

媒體追問，為何2人沒有回到自己的住家中？黃珊珊回應，因為媒體這幾天都在柯家門口，造成柯陳2人沒辦法出門，也會影響到鄰居，「如果柯文哲昨晚回家，你們今天大概會把裡面堵得密不通風，也可能吵到他休息，所以就先讓他安靜休息。」

▼民眾黨團立委報到。（圖／記者屠惠剛攝）