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大陸 大陸焦點 特派現場

OL過勞肥！上班一年「胖20公斤」果斷離職　曝前後差異照驚呆全場

女上班1年前後變化太驚人！　她胖40公斤果斷離職

▲女網友分享自己上班1年半後的對比照，差異驚呆眾人。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國廣東東莞近日有名女子發照片對比自己上班前後變化，稱自己一年胖了40斤（20公斤），此外整個人的狀態越來越不好，所以果斷離職，結果整個人煥然一新，簡直判若兩人。

這名女子小歐近日曬出上班前後的對比照，說自己一年胖了20公斤，導致整個人的狀態越來越不好，身體狀況大不如前，精神也很差，到了6月份，她果斷離職，現在在家裡做自由職業，整個人的狀態就好了不少。

消息一出，便引起網友共鳴，紛紛留言分享，「做廣告設計的，在前公司天天加班熬夜，導致姨媽都不來了，小腹浮腫、長痘、掉頭髮，果斷辭職找了個離家近，不用加班的公司現在身體好多了」、「跟我一樣，也是這種狀態，工作之後，每天高強度運轉，整個人都虛胖！反而是在家辦公，每天自己安排時間特別輕鬆，就能瘦下來！」、「可能就是傳說中的過勞肥，沒有時間休息作息混亂只能點外賣」、「在很多人眼裡，壓力大，休息不好肯定就是很瘦，很憔悴的樣子，其實不是的，壓力很大，作息飲食不規律，也是很容易胖的，這叫過勞肥。」

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