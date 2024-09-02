小1數學「帶60元買10元水果應找多少」？他答50元被打叉...正解曝

▲近日網上熱議1道小學一年級的數學題。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

隨著不同時代，給學生的教材也不斷更新，最近網路上有1道小學一年級學生的數學題目引起討論，題目是「帶60元買10元水果找多少錢」，但答案寫50元卻被老師打叉，令廣大網友想破頭。

微博一名網友轉發1道小學一年級的數學題，題目是「奶奶有60元，去超市買了10元水果，收銀員應該找奶奶多少錢？」學生在底下作答，「60-10=50元，答：應該找奶奶50元」，怎料，老師卻在他的答案上打了大大的叉，還寫下「請認真思考再做」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老師的話讓原PO忍不住痛斥，這種出題方式不是為了考察學生的知識，「只是布置各種陷阱然後看著孩子跳下去，然後一幫大人在旁邊傻樂」，也感嘆根本不是想培養會算帳的孩子，難道是培養對這個世界充滿懷疑和不信任，「什麼時候起，做作業成了防詐騙演練？」

有台灣網友將此數學題轉發到Threads，坦言自己看了也不懂，「看不出來錯哪了」。貼文曝光至今短短2天，已吸引近4千讚、逾500則留言。有看懂的人跳出來解惑，指出這道題應該不是單純的數學計算，而是有點像奧數那種綜合語文推理的題目，「你花10元買水果，不會直接拿60元給他，所以答案也不是唯一，是複數答案」。

對方也進一步表示，這道數學題的答案要看該國家發行的硬幣或紙鈔面額去推算，他以題目是使用簡字推判是大陸試題，而大陸目前流通的「第五套人民幣」，面額分為100元、50元、20元、10元、5元、1元（紙幣、硬幣）、5角（硬幣）、1角（硬幣）。所以根據題目來看，奶奶身上可能帶著一個50元和一個10元，或是三個20元，另外也有可能是六個10元，所以答案應為「10元、40元、不用找」。

延伸閱讀

▸ 相親女要求百萬聘金 男只提1要求！她氣到秒變臉走人

▸ 婆婆說「上輩子燒好香才嫁好老公」 媳婦忍5年一句話回擊網大讚

▸ 發票中「頭獎」金額僅500元 苦主見真相怒罵1小時：老闆很過分