　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

房地產工作12年…男突然辭職「改當創作者」　40天後又離職了

成都一名男子當了40天的部落客後離職，返回職場。（圖／翻攝自封面新聞）

▲成都一名男子當了40天的部落客後離職，返回職場。（圖／翻攝自封面新聞）

圖文／CTWANT

許多人工作不適合，除了硬撐就是轉換跑道。中國成都有一名男子，做了40天的部落客後離職，決定投履歷，接受新公司的錄用重回職場，「這就跟初學者在泳池邊一樣，你一頭栽下去，嗆了幾口水，但至少學會了游泳」。

馮子睿接受《封面新聞》訪問，透露今年5月離職時，他已經在地產行業工作12年，經歷該行業最火爆的時帶，見證許多樓房開盤時，人們蜂擁而至的爭搶，也體驗過光是一個項目的獎金，就比好友一年的薪水還高。因為主要負責樓盤開盤時的宣傳，他習慣在不同城市和項目之間奔波，因此突然離開熟悉的行業，那些曾因興趣紀錄下的生活影片，成為他直覺可以轉換的新跑道。

馮子睿對新工作感到滿意。（圖／翻攝自封面新聞）

▲馮子睿對新工作感到滿意。（圖／翻攝自封面新聞）

馮子睿大學研讀編導，從2019年有自己的個人帳號，但只是用來紀錄生活，直到今年離職前，粉絲只有400多人。他審視自己適合的類型，但都因為不能保證能持續產出新作品而放棄，他曾隨首發布一則去看演唱會的影片，沒有刻意和精心製作，卻超過70萬人按讚；反倒是他繼續發布類似的演唱會影片，努力製作的卻沒有想像中好。

馮子睿做過的內容包括城市遊走、職場經驗分享、地產行業解析，同時不斷購買專業器材，折騰了40天，粉絲數終於破千，但他也精疲力盡了，「我覺得還是要上班」，因此重新開始投履歷。新工作是在一家地產公司經營新媒體帳號，內容是聚焦城市風景，雖然收入比之前最高峰時少了一半，但他仍然相當滿意，因為在熟悉的領域裡，加入了自己擅長的部份，進而累積經驗，還能保證生活品質。

馮子睿形容當博主的40多天是「嗆了口水，但學會了游泳」，曾經因為喜歡紀錄和分享，如今開始思考每一則影片的主題和內在邏輯，並如何用鏡頭語言呈現，他覺得自己的人生曠野，是未來條件成熟了再做專職博主，但也不排除過程中的新變化和新規劃。

延伸閱讀
旅遊被同事托買「30罐藥膏」！還嫌伴手禮不特別　網曝1招破解
賴神大掃除2／賴清德開綠燈先辦自己人　檢調開始清積案
婆婆幫50歲大姑徵婚「機車行的不配」　她傻眼吐槽：忘了自己兒子職業

ET快訊
墾丁南灣「一排陽傘又冒出來」　他拍下現況：取締就是個笑話？
潘瑋柏女兒首曝光！一家3口遊迪士尼
宥勝被判刑8個月　現況曝光
3案酸柯文哲是「容易被騙體質」　律師嘆：也想當領導人？
快訊／被視為畏罪潛逃「重要共犯」！　邵琇珮廉政署應訊中
轟大法官名單又獨又爛　國民黨嗆賴清德「綠色酬庸」：退回重提

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國女三寶逆向撞車！下車「連搧對方10巴掌」　身分被起底

中國限電危機中　鼓勵「新能源車」反向充電給電網

房地產工作12年…男突然辭職「改當創作者」　40天後又離職了

奏唱「國歌」也要有規範！　中國官方發布標準曲譜及錄音

731部隊成員曝殘忍「人體實驗」　他嘆：孕婦解剖中喊放過孩子

午休趴睡變「躺睡」！杭州13所小學桌椅換新…家長反應兩極

28歲「重機正妹網紅」車禍去世　網嘆：生前炫耀時速265km

等2年解禁！台灣文旦柚即日起輸陸　國台辦：堅持九二共識好商量

OL過勞肥！上班一年「胖20公斤」果斷離職　曝前後差異照驚呆全場

「室友吃芒果」弄到他進醫院　1關鍵讓全場勸：自己搬走吧

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

邊荷律「奶音唸中文」超萌！ 　「免靠翻譯軟體」被誇獎燦笑

中國女三寶逆向撞車！下車「連搧對方10巴掌」　身分被起底

中國限電危機中　鼓勵「新能源車」反向充電給電網

房地產工作12年…男突然辭職「改當創作者」　40天後又離職了

奏唱「國歌」也要有規範！　中國官方發布標準曲譜及錄音

731部隊成員曝殘忍「人體實驗」　他嘆：孕婦解剖中喊放過孩子

午休趴睡變「躺睡」！杭州13所小學桌椅換新…家長反應兩極

28歲「重機正妹網紅」車禍去世　網嘆：生前炫耀時速265km

等2年解禁！台灣文旦柚即日起輸陸　國台辦：堅持九二共識好商量

OL過勞肥！上班一年「胖20公斤」果斷離職　曝前後差異照驚呆全場

「室友吃芒果」弄到他進醫院　1關鍵讓全場勸：自己搬走吧

賀「考試滿分」！北農質譜快檢獲台美檢驗8個滿意認證

男客人在咖啡廳「趴睡3小時」　他一搖嚇壞：早就死了

NFL49人隊新秀皮爾索爾遭搶劫開槍　背部穿出送醫治療出院

中國女三寶逆向撞車！下車「連搧對方10巴掌」　身分被起底

台積電2030年設日本第三廠　經長郭智輝改口：無法代答

「深偽技術」性剝削受害少女占6成　南韓警方決定調查Telegram

菲國M痘病例再+3！75%患者因「性接觸」染疫　政府急籲：忍住點

AI浪潮推動企業營收　法人：今年資金偏好「ESG債券型基金」

中國限電危機中　鼓勵「新能源車」反向充電給電網

農業部收到陸方通知「文旦恢復銷對岸」　瑞穗農會已接百噸訂單

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

大陸熱門新聞

重機正妹車禍亡！網指1點嘆：不意外

OL過勞肥　上班一年「胖20公斤」

室友吃芒果卻是他送醫　網：自己搬走吧

解禁！台灣文旦柚9/2起重新輸陸

「中國輝達」突倒閉！400多員工原地失業

孕婦被731部隊解剖到一半醒來…哀求放過兒

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

杭州13所小學更換「躺睡椅」…家長不買單

陸12歲短跑少年「韓信」100公尺跑出11秒63 比肩「最速男」 蘇炳添

狗狗也跳下水！跟主人一起救溺水男童

殺死5名鄰居「逃進大山」　廣西男子遭懸賞

百萬聘金只提1要求！相親女變臉走人

陸千年古城挖出巨型石龜 「三龜守城門」神祕傳說已找到兩隻

娃哈哈內鬥落幕！　創辦人獨女宗馥莉全面接手集團

更多熱門

相關新聞

1戶18億！「陶朱隱園」只賣掉1戶　柯文哲自爆到這裡唱歌

1戶18億！「陶朱隱園」只賣掉1戶　柯文哲自爆到這裡唱歌

民眾黨主席柯文哲陷入「京華城弊案」，8月29日記者會上承認有受到威京集團沈慶京邀約，前去豪宅「陶朱隱園」唱歌。柯文哲的話也讓「陶朱隱園」引起網友討論，其中大多數人好奇「為何只賣出1戶」；其實有房產專家早分析出5大原因，直呼「有錢人不是盤子」。

得罪全部門！前同事嗆「我隨便找都5萬」　結局爆尷尬

得罪全部門！前同事嗆「我隨便找都5萬」　結局爆尷尬

科技業裁員　被解雇者變餐桌剩菜

科技業裁員　被解雇者變餐桌剩菜

FB、IG「非官方濾鏡」明年全數下架！Meta：請提前保存

FB、IG「非官方濾鏡」明年全數下架！Meta：請提前保存

建商補庫存「北屯買最兇」　千坪地磅站也傳合建

建商補庫存「北屯買最兇」　千坪地磅站也傳合建

關鍵字：

部落客創作者職場馮子睿工作房地產

讀者迴響

熱門新聞

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

重機正妹車禍亡！網指1點嘆：不意外

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

小S大女兒Elly南加大「就讀科系」揭曉

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

只露出一顆頭！　竹北爆「人體壽司捲」恐怖虐童幼兒園

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面