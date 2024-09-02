房地產工作12年…男突然辭職「改當創作者」　40天後又離職了

▲成都一名男子當了40天的部落客後離職，返回職場。（圖／翻攝自封面新聞）

圖文／CTWANT

許多人工作不適合，除了硬撐就是轉換跑道。中國成都有一名男子，做了40天的部落客後離職，決定投履歷，接受新公司的錄用重回職場，「這就跟初學者在泳池邊一樣，你一頭栽下去，嗆了幾口水，但至少學會了游泳」。

馮子睿接受《封面新聞》訪問，透露今年5月離職時，他已經在地產行業工作12年，經歷該行業最火爆的時帶，見證許多樓房開盤時，人們蜂擁而至的爭搶，也體驗過光是一個項目的獎金，就比好友一年的薪水還高。因為主要負責樓盤開盤時的宣傳，他習慣在不同城市和項目之間奔波，因此突然離開熟悉的行業，那些曾因興趣紀錄下的生活影片，成為他直覺可以轉換的新跑道。

▲馮子睿對新工作感到滿意。（圖／翻攝自封面新聞）

馮子睿大學研讀編導，從2019年有自己的個人帳號，但只是用來紀錄生活，直到今年離職前，粉絲只有400多人。他審視自己適合的類型，但都因為不能保證能持續產出新作品而放棄，他曾隨首發布一則去看演唱會的影片，沒有刻意和精心製作，卻超過70萬人按讚；反倒是他繼續發布類似的演唱會影片，努力製作的卻沒有想像中好。

馮子睿做過的內容包括城市遊走、職場經驗分享、地產行業解析，同時不斷購買專業器材，折騰了40天，粉絲數終於破千，但他也精疲力盡了，「我覺得還是要上班」，因此重新開始投履歷。新工作是在一家地產公司經營新媒體帳號，內容是聚焦城市風景，雖然收入比之前最高峰時少了一半，但他仍然相當滿意，因為在熟悉的領域裡，加入了自己擅長的部份，進而累積經驗，還能保證生活品質。

馮子睿形容當博主的40多天是「嗆了口水，但學會了游泳」，曾經因為喜歡紀錄和分享，如今開始思考每一則影片的主題和內在邏輯，並如何用鏡頭語言呈現，他覺得自己的人生曠野，是未來條件成熟了再做專職博主，但也不排除過程中的新變化和新規劃。

延伸閱讀

▸ 旅遊被同事托買「30罐藥膏」！還嫌伴手禮不特別 網曝1招破解

▸ 賴神大掃除2／賴清德開綠燈先辦自己人 檢調開始清積案

▸ 婆婆幫50歲大姑徵婚「機車行的不配」 她傻眼吐槽：忘了自己兒子職業