高雄海灣公益音樂派對　2千人共襄盛舉募集6千張發票助公益

▲民進黨高雄市議員黃文益31日舉辦的「高雄海灣公益音樂派對」吸引了2000人參與，活動現場隨著亞洲百大DJ、饒舌歌手與樂團的樂音起舞。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

民進黨高雄市議員黃文益31日舉辦的「高雄海灣公益音樂派對」吸引了2000人參與，活動現場隨著亞洲百大DJ、饒舌歌手與樂團的樂音起舞。黃文益強調，此次活動主要是透過音樂與公益的結合，募集到近6000張發票，全數捐獻給社團法人台灣愛狗人協會、南高雄家扶中心、社團法人高雄市自閉症協進會。

黃文益在致詞時表示，這次的音樂活動不僅是為了響應賴清德主席，代表民進黨與年輕人站在一起，更希望參加者能將手上的發票捐出，一同做公益。他也呼籲在場民眾為即將前往巴黎奧運台灣館表演的DJ妖嬌加油。

此次音樂派對邀請了多位知名藝人與團體，包括高雄美麗與實力兼具的Molynn派對樂團、鳳山商工美舞社、高雄科技大學電音社、Stunning Girls學生社團等。此外，還有世界百大DJ第24名DJ XIN(李小星)、亞洲百大DJ第56名DJ Hannah以及受邀2024巴黎奧運表演的亞洲百大女DJ第13名DJ Swallow(妖嬌)。活動也邀請了獲金曲獎、金音獎入圍的高雄在地饒舌團體「影子計劃」、新生代歌手徐晧程LilHAO，以及高雄夜店超人氣主持人MC-JT。

黃文益表示，這次與民間單位共同主辦的活動，除了具有公益性質外，也希望透過電子音樂與舞蹈之美、高雄港灣之美，讓更多人看到高雄的好。他期待未來能有更多人來高雄消費、聽演唱會，帶動在地觀光產業的發展。