炸毀俄橋！烏軍王牌戰機飛行員曝光　曾空戰無人機浴血逃生

▲伏洛希洛夫呼號「Karaya」，領軍執行炸毀俄羅斯橋梁的任務。（圖／翻攝自Ukrainian Air Force (Повітряні Сили України)）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭跨境攻入俄羅斯庫斯克地區取得成果，俘虜俄軍士兵、炸毀橋梁，如今其中一名成功執行炸橋行動的王牌戰機飛行員身分曝光，正是年僅30歲的伏洛希洛夫（Vadym Voroshylov），呼號「Karaya」。其實他在俄烏戰爭開打第一年就已打響名號，擊落5架俄軍無人機後成功跳傘逃生，被封為「無人機殺手」，也從總統澤倫斯基手中獲頒獎章。

福斯新聞、烏克蘭媒體RBC-Ukraine報導，烏克蘭近期在俄羅斯境內庫斯克地區展開炸橋行動，由王牌戰機飛行員伏洛希洛夫領軍，在米格-29超音速戰機升空之前，技術人員把飛彈裝載至戰機上，伏洛希洛夫親自檢查飛機，隨後開著戰機出發。

這趟任務使用GBU-62 JDAM-ER炸彈，依據烏克蘭空軍公開的這段影片，庫斯克一座大橋被摧毀。烏克蘭空軍指出，軍方天天都在擬定攻擊庫斯克地區的行動。

▲▼ 烏克蘭炸毀俄羅斯庫斯克橋梁。（圖／翻攝自Ukrainian Air Force (Повітряні Сили України)）

伏洛希洛夫是烏克蘭王牌戰機飛行員，2022年在烏克蘭中部城市文尼察（Vinnytsia）上空對戰俄羅斯5架伊朗製見證者-136（Shahed-136）無人機之後，他的戰機被無人機殘骸擊中墜毀，而他成功彈射逃生，打響名號。他的臉部與頸部因此受傷，但他也上傳一張滿臉是血、豎起大拇指的自拍照，並稱「沒有什麼能夠擊敗我們」。事後，他從澤倫斯基手中獲頒獎章，澤倫斯基稱他是英雄。

自從8月初以來，烏克蘭軍隊就在俄羅斯庫斯克地區推進，控制大約100個定居點，並宣布建立緩衝區。澤倫斯基表示，緩衝區的存在有助於減少對烏克蘭哈爾科夫、蘇米、切爾尼耶夫地區的威脅。