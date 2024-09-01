　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「中國輝達」突宣布解散！400多員工「原地失業」遣散費都沒

▲▼「中國輝達」突宣布解散！400多員工「原地失業」遣散費都沒。（圖／翻攝微博）

▲「象帝先」剛成立時相當風光，但短短4年就慘澹關燈。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近年花大錢支持半導體產業發展，盼能打造出強大的「中國芯」，但卻不斷有企業倒閉，近日，號稱「中國輝達」的GPU廠商「象帝先」傳出無預警解散，400多名員工遭終止合約，形同「原地失業」，恐拿不到半毛遣散費。

根據《鈦媒體》報導，象帝先之前在管理層會議上透露，該公司與投資方簽了一份B輪滿5億元的對賭協議，但最終沒能達成條款，所以被股東起訴，目前公司帳戶已被凍結，當前及未來也無資金進來，只能解散公司。

象帝先在會議上宣布解散，同時也與全部員工解約，400多人「原地失業」，欠薪記在帳上，後續將繼續尋求新投資人爭取和起訴股東商議接觸帳戶凍結，股權資金全部退還員工。

▼「象帝先」董座唐志敏。（圖／翻攝微博）

▲▼「中國輝達」突宣布解散！400多員工「原地失業」遣散費都沒。（圖／翻攝微博）

消息曝光後，多名被解約的員工上網爆料，稱公司沒有透露具體執行方案，也沒透露對賭協議的更多細節，很多人之前就被欠了多個月的薪水，現在恐怕連遣散費、賠償金都拿不到，

業內人士透露，象帝先在公司內部治理、外部環境變化以及未獲得大量商業收入等層面都存在一定的問題，由於公司在市場推廣和商業化運營方面的不足，導致自我造血能力有限，又因外部環境難以融資續命，沒有及時拿到更多資金進行研發和快速商業化，走到這一步實際是意料之中。

中國大陸近年花大錢支持半導體產業發展，盼能打造出強大的「中國芯」，但卻不斷有企業慘澹倒閉，根據《鈦媒體》統計，2023年，中國大陸已有1.09萬家晶片相關企業工商註銷、吊銷，年增69.8%，比2022年的5746家增長89.7%，換算下來，平均一天就有31家晶片企業註銷。

▼員工上網爆料遭欠薪。（圖／翻攝微博）

▲▼「中國輝達」突宣布解散！400多員工「原地失業」遣散費都沒。（圖／翻攝微博）

根據公開資訊，象帝先成立於2020年9月29日，註冊資本約1783萬元，總部位於重慶，並在北京、上海、重慶、成都、蘇州等地設立了研發中心，是一家研發CPU（通用處理器）／GPU晶片的設計企業，主要研發適用於桌面、工作站、邊緣計算等領域的高性能、低功耗、具有完全自主知識產權的處理器及相關專用晶片產品。

同時，該公司還獲得了重慶市的支持，是重慶市重點引入孵化的晶片科創企業，估值一度高達150億元，是重慶積體電路領域少數幾家獨角獸之一。

ET快訊
日本氣象廳曝「摩羯」路徑！　周五上午抵台灣東南部外海
快訊／黃國昌現身！　批檢調違反偵查不公開
他曝高雄國賓都更容積率1142%「只辦京華城」　綠委：胡亂類
快訊／學姐黃瀞瑩今再現身聲援！
還原新青安申貸碰壁過程　民怒：都是屁話！
獨／緊追京華城案「後謝」　北檢密傳關鍵證人
傳陳佩琪百萬不明金流「亡母手尾錢」　民眾黨：往生是父親、母還

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港「高才通」人才95%來自大陸　官員：大部分在美國畢業

仙賓暗沙再爆衝突　專家：中擬將控制此區正常化

「中國輝達」突宣布解散！400多員工「原地失業」遣散費都沒

相親女要求百萬聘金　男只提1要求！她氣到秒變臉走人

拿手機騎腳踏車！陸妹子過彎不穩「倒地重摔」身亡

90後女生出遊20天　「全村手機癱瘓」老人急翻！背後原因辛酸

滯仙賓礁多月終於起錨！菲海巡船馬上跟中國船擦撞

贛台會聚焦電子、文旅農業　「贛州速度」122天打造富士康新園區

陸委會帶港澳學生赴金門交流　感受兩岸化劍為犁過程

去香港被狂丟「烏龜娃娃」　全紅嬋包包塞爆滿「隊友沿路撿」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

四叉貓赴北檢聲援柯文哲現場　控直播器材被搶

柯文哲拒休息想逕自離開 北檢認串證之虞當庭逮捕

快訊／柯文哲遭「當庭逮捕」　拒絕夜間偵訊聲請法院提審

館長澄清「包圍地檢署」難信柯文哲貪：低情商的笨蛋

香港「高才通」人才95%來自大陸　官員：大部分在美國畢業

仙賓暗沙再爆衝突　專家：中擬將控制此區正常化

「中國輝達」突宣布解散！400多員工「原地失業」遣散費都沒

相親女要求百萬聘金　男只提1要求！她氣到秒變臉走人

拿手機騎腳踏車！陸妹子過彎不穩「倒地重摔」身亡

90後女生出遊20天　「全村手機癱瘓」老人急翻！背後原因辛酸

滯仙賓礁多月終於起錨！菲海巡船馬上跟中國船擦撞

贛台會聚焦電子、文旅農業　「贛州速度」122天打造富士康新園區

陸委會帶港澳學生赴金門交流　感受兩岸化劍為犁過程

去香港被狂丟「烏龜娃娃」　全紅嬋包包塞爆滿「隊友沿路撿」

柯文哲涉弊仍藍白合？　李彥秀稱「在野合」：2028才能重返執政

Lulu分手阿達5年同台了！合體舊愛不怕尷尬　他認了：默契依舊在

北檢前「小草」聚集喊口號　警籲和平理性：若脫序將究辦

女學生控「遭噴白色液體」學校逼刪文　校方：只是說明調查進度

鄭宗哲先發選保送　林台加雙重賽貢獻打點

四盤力退伊文斯晉級美網16強　德米瑙爾即時排名升至第10

自嘲乞丐！Threads上貼「繳費單條碼」一票跟風　網愣：真的有人繳

北市準公托「調漲1000元」！9月起上路　收費新制一圖看懂

香港「高才通」人才95%來自大陸　官員：大部分在美國畢業

吳念庭遭強襲球砸到臉部　台鋼：鼻骨及下眼眶骨裂須動手術

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

大陸熱門新聞

百萬聘金只提1要求！相親女變臉走人

90後女生出遊20天　「全村手機癱瘓」

「中國輝達」突倒閉！400多員工原地失業

拿手機騎腳踏車！陸妹子「倒地重摔」身亡

兒「1.2+6.8」答8被打叉　爸聽原因傻了

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

全紅嬋訪香港　被狂丟「烏龜娃娃」

陸千年古城挖出巨型石龜 「三龜守城門」神祕傳說已找到兩隻

陸12歲短跑少年「韓信」100公尺跑出11秒63 比肩「最速男」 蘇炳添

菲律賓滯仙賓礁海巡船起錨！馬上撞中國船

4.5元就可玩？《黑神話：悟空》盜版猖獗

化身「全紅嬋粉絲」！李家超問水花消失術秘訣

陸機器人展找真人正妹假扮！身分為百萬網紅

「柯文哲被捕」登上微博、百度熱搜！

更多熱門

相關新聞

英特爾股價飆升逾9%　分析師稱「不要上當」

英特爾股價飆升逾9%　分析師稱「不要上當」

美國半導體大廠英特爾傳出正在討論各種方案，包括產品設計和製造業務的拆分，以渡過公司 56 年以來最困難的時期，激勵公司周五（30日）股價飆升逾 9%，惟有分析師稱「感覺像是最後的希望」，示警「不要上當」。

AI加持！半導體每月缺2.6萬人　中南部占比破3成

AI加持！半導體每月缺2.6萬人　中南部占比破3成

半導體大廠投資設廠台南經濟轉型AI發展

半導體大廠投資設廠台南經濟轉型AI發展

台積電德國設廠帶動歐洲半導體供應鏈　國發會赴捷克、立陶宛考察

台積電德國設廠帶動歐洲半導體供應鏈　國發會赴捷克、立陶宛考察

日媒：中國半導體水準　僅落後台積電3年

日媒：中國半導體水準　僅落後台積電3年

關鍵字：

中國輝達象帝先半導體

讀者迴響

熱門新聞

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

陳佩琪帳戶百萬來源曝光！

阿婆賣臭紅豆餅　網：住三蘆都知道她

摩羯颱風最快明生成　預估路徑「包括登陸台灣」

陳智菡：柯文哲家連用ATM都有罪

柯文哲遭聲押　律師：阿北有幾個選擇，但選最不好的一個

ATM存170萬　她轟陳佩琪：如詐騙車手

即／柯文哲收不收押　法院1日繼續審

快訊／02:21台灣東部海域規模5「極淺層地震」　最大震度3級

看民眾黨聲明超驚訝　矢板明夫：如此雙標政黨世界罕見

柯夫妻帳戶資金不明　分批存ATM交代不清

柯文哲不明金流到底多少錢？挺柯網紅吐心聲

應曉薇財力曝光　曾月花65K養馬

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

「颱風恐一個接一個」　最新預測曝

更多

最夯影音

更多

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面