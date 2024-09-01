「中國輝達」突宣布解散！400多員工「原地失業」遣散費都沒

▲「象帝先」剛成立時相當風光，但短短4年就慘澹關燈。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近年花大錢支持半導體產業發展，盼能打造出強大的「中國芯」，但卻不斷有企業倒閉，近日，號稱「中國輝達」的GPU廠商「象帝先」傳出無預警解散，400多名員工遭終止合約，形同「原地失業」，恐拿不到半毛遣散費。

根據《鈦媒體》報導，象帝先之前在管理層會議上透露，該公司與投資方簽了一份B輪滿5億元的對賭協議，但最終沒能達成條款，所以被股東起訴，目前公司帳戶已被凍結，當前及未來也無資金進來，只能解散公司。

象帝先在會議上宣布解散，同時也與全部員工解約，400多人「原地失業」，欠薪記在帳上，後續將繼續尋求新投資人爭取和起訴股東商議接觸帳戶凍結，股權資金全部退還員工。

▼「象帝先」董座唐志敏。（圖／翻攝微博）



消息曝光後，多名被解約的員工上網爆料，稱公司沒有透露具體執行方案，也沒透露對賭協議的更多細節，很多人之前就被欠了多個月的薪水，現在恐怕連遣散費、賠償金都拿不到，

業內人士透露，象帝先在公司內部治理、外部環境變化以及未獲得大量商業收入等層面都存在一定的問題，由於公司在市場推廣和商業化運營方面的不足，導致自我造血能力有限，又因外部環境難以融資續命，沒有及時拿到更多資金進行研發和快速商業化，走到這一步實際是意料之中。

中國大陸近年花大錢支持半導體產業發展，盼能打造出強大的「中國芯」，但卻不斷有企業慘澹倒閉，根據《鈦媒體》統計，2023年，中國大陸已有1.09萬家晶片相關企業工商註銷、吊銷，年增69.8%，比2022年的5746家增長89.7%，換算下來，平均一天就有31家晶片企業註銷。

▼員工上網爆料遭欠薪。（圖／翻攝微博）



根據公開資訊，象帝先成立於2020年9月29日，註冊資本約1783萬元，總部位於重慶，並在北京、上海、重慶、成都、蘇州等地設立了研發中心，是一家研發CPU（通用處理器）／GPU晶片的設計企業，主要研發適用於桌面、工作站、邊緣計算等領域的高性能、低功耗、具有完全自主知識產權的處理器及相關專用晶片產品。

同時，該公司還獲得了重慶市的支持，是重慶市重點引入孵化的晶片科創企業，估值一度高達150億元，是重慶積體電路領域少數幾家獨角獸之一。