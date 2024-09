Google地圖「街景模式」模糊住家防盜！　專家：更容易吸引竊賊

▲民眾將自己的住家在Google街景模式中模糊處理。(圖/翻攝自Google Map)



記者張方瑀/綜合報導

Google地圖「街景模式」可以清楚看到目的地周圍的環境,儘管帶來許多方便,卻也隱藏著危險。Google先前推出模糊化功能,可以讓用戶將住處從街景地圖上模糊化,避免遭有心人士觀察,但專家則警告,將住處影像模糊化處理,反而更有可能吸引竊賊注意。

根據abc報導,許多竊賊或跟蹤者會透過Google地圖的「街景模式」來觀察住家房子的外觀、門窗、監視器位置,作為犯罪前的調查,儘管Google推出模糊化功能,讓屋主能夠讓自己的住家無法透過街景模式看到細節,但專家警告,這很有可能造成反效果。

民眾主動將住家模糊化、重視隱私並提前預防犯罪是件好事,但卻也有隱藏的危機。紐約約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授赫爾曼(Christopher Herrmann)表示,竊賊會認為就是因為家中有貴重物品,所以才會特定將住家模糊化,「這可能更像是個危險信號。」

Blur it to protect it!



More and more people are blurring their homes on Google Maps to keep criminals from targeting them. The blur makes your home more anonymous and harder to case.



Here’s how to do it: https://t.co/lp8O9wz4nN pic.twitter.com/3IuonkTapl