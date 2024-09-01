Google地圖「街景模式」模糊住家防盜！　專家：更容易吸引竊賊

▲民眾將自己的住家在Google街景模式中模糊處理。（圖／翻攝自Google Map）



記者張方瑀／綜合報導

Google地圖「街景模式」可以清楚看到目的地周圍的環境，儘管帶來許多方便，卻也隱藏著危險。Google先前推出模糊化功能，可以讓用戶將住處從街景地圖上模糊化，避免遭有心人士觀察，但專家則警告，將住處影像模糊化處理，反而更有可能吸引竊賊注意。

根據abc報導，許多竊賊或跟蹤者會透過Google地圖的「街景模式」來觀察住家房子的外觀、門窗、監視器位置，作為犯罪前的調查，儘管Google推出模糊化功能，讓屋主能夠讓自己的住家無法透過街景模式看到細節，但專家警告，這很有可能造成反效果。

民眾主動將住家模糊化、重視隱私並提前預防犯罪是件好事，但卻也有隱藏的危機。紐約約翰傑伊刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）教授赫爾曼（Christopher Herrmann）表示，竊賊會認為就是因為家中有貴重物品，所以才會特定將住家模糊化，「這可能更像是個危險信號。」