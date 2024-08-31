快訊／重開偵查庭！柯文哲涉圖利罪遭聲押禁見

▲柯文哲陷入京華城弊案風波。（圖／記者李毓康攝）



記者黃哲民、黃資真／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案風波，今(31日)凌晨2時許因拒絕夜間偵訊，遭檢察官當庭逮捕，聲請提審又被駁回，北檢因此在下午3時重開偵查庭，一路開到晚上近7時結果出爐，檢方認柯涉案嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。

全案源自於威京集團旗下的京華城公司，在2018年申請把購物中心改建容積率，從560%提高到840%，雖然多名局處官員及都市計畫委員認為，京華城案不適用《都市更新條例》的容積獎勵，不過都委會最後仍在2021年9月決議，同意京華城以獨創的獎勵項目，增加容積率。

檢方卻發現，威京集團在2018年到2021年間，多次匯款給應曉薇，總計高達4500萬元，再由應曉薇指示助理吳順民分批提領，並存入男友、辦公室主任王尊侃帳戶。最終檢方在陸續偵訊應曉薇、吳順民、沈慶京後，認3人涉《貪污治罪條例》罪嫌重大，有逃亡、勾串、滅證之虞聲押禁見，30日凌晨法院裁准羈押禁見。

同日上午7時許，檢調收網前往柯文哲住家、辦公室等多處搜索，並在上午11點53分將柯文哲帶回廉政署偵訊，31日凌晨12點40分移送北檢複訊，因柯拒絕夜間偵訊，檢方當庭逮捕，同時因柯認為程序違法，向法院聲請提審，但今早遭到駁回，並在下午3點重開偵查庭。