柯文哲疲累拒訊問竟成「穿越時空考題」！去年律師考試就考過

▲柯文哲因為疲累而拒絕訊問，當庭被逮捕，這種情況律師考試去年就考過。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，31日凌晨因為疲憊、不願接受訊問，想逕行離開而被逮捕。對此，網紅律師「巴毛」分享了2023年高考律師二試的考題，精準命中了柯文哲的狀況，讓她直呼出題老師可以開宮廟，「香火應該很鼎盛。」

30日接受廉政署長達12小時的約談，31日凌晨被移送北檢複訊，但因疲憊不願繼續訊問，想逕行離開而被逮捕。對此，巴毛律師分享了2023年律師考試二試的題目。該題目內容如下：

二、甲董事長遭檢舉涉及賤賣公司土地給自己開設之人頭公司，淘空資產導致公司重大損失。某年5月27日上午8時，多位調查員持搜索票前往甲辦公室搜索，搜索期間甲被禁止離開辦公室，也不准使用通訊設備，連上廁所都遭派員緊緊看守，客戶欲來拜訪甲也遭調查員拒絕，甲感覺很不自由。

上午10時搜索結束，調查員詢問甲可否配合到案澄清疑點，甲同意並隨同調查員前往某調查站接受詢問。直到18時，調查員再度詢問甲可否至地檢署接受檢察官問話，甲亦同意並於19時到達地檢署，檢察官於21時開始訊問甲公司土地買賣以及海外投資之過程，並要求甲交代細節以及據實回答，直到28日凌晨1時，甲表示甚為疲累，想要回家休息並行使緘默權，檢察官當庭宣布逮捕甲，讓甲休息至早上8時，問甲精神如何、需不需要繼續休息？甲稱精神尚可，檢察官繼續對之訊問，至16時，檢察官以甲犯罪嫌疑重大以及有逃亡之虞等理由，向法院聲請羈押甲。後檢察官以甲涉犯特别背信以及內線交易之罪名，提起公訴。

▲巴毛律師認為，若是出題的老師去開宮廟，香火應該會很鼎盛。（資料照／記者黃哲民攝）



巴毛律師直言，這位出題老師應該去開個宮廟，香火應該會很鼎盛。

題目與柯文哲遇到的情況相比十分雷同，不少網友對此驚呼，「我只有聽過預測考題的，沒聽過用考題預測未來的欸」、「穿越時空的時事考題」、「這個老師的電腦開過光」、「去年的考題，今年有標準答案出來了！」