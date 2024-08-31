嘉義市創意火肌舞跨齡同台尬舞　最小4歲最年長96歲

▲▼ 嘉義市創意火肌舞！4歲至96歲跨齡同台尬舞 再創運動新風潮 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府衛生局積極推動十大旗艦計畫「樂齡勇壯城」，今(31)日於國民運動中心舉辦火肌舞創意活動決賽，現場邀請世界街舞冠軍「築夢者舞團」與嘉義市「如婷舞蹈團」，以街舞及芭蕾舞方式創意詮釋「火肌舞」為決賽助陣。活動現場還有10組來自不同單位的優秀隊伍，更有從台北遠到而來參賽的朋友，不分年齡大玩創意舞蹈，掀起運動新風潮！

本次活動吸引41組民眾上傳火肌舞創意影片，近2百位熱情響應，年齡層從4歲幼兒園小朋友至96歲長輩，參與對象包含社區民眾、長照據點、醫院、學校、政府部門等，特邀請火肌舞編舞老師針對舞蹈整齊、創意造型、團隊默契等選出10組優秀隊伍進入決賽，年齡最長組別為長青園社區長照機構隊，稱讚火肌舞不只動作簡單易學，小雞翅膀的動作也具記憶點，是非常有意義的運動。

年齡最小的來自全美幼兒園的隊伍，帶隊老師表示，看到衛生局的推廣，覺得活動很有意義，小朋友也很喜歡，因此特別組隊報名，現場小朋友也十分興奮，跨齡與勇壯族共舞歡笑聲不斷，展現出無限活力，也成功讓火肌舞成為全齡日常運動與健康的象徵，達到號召更多人響應運動，提升肌耐力之目的。

嘉義市政府衛生局局長廖育瑋表示，為了讓民眾擁有良好的生活品質，維持肌力與肌耐力，辦理「全嘉動起來計畫」系列活動，透過多元的運動形式，鼓勵各年齡層的市民參與，無論是年輕人還是長輩，都能在活動中找到適合自己的運動方式，營造整個城市就是您的運動場氛圍，更讓運動生活化、自動化，進而習慣化、普及化、全民化。透過全民參與，從少到老都能規律運動，成為日常生活中最重要的習慣，市民身心健康，城市就會變好，國力就會更好。有關樂齡勇壯系列活動訊息可至樂齡勇壯城網站 (https://strong.chiayi.gov.tw/)及「嘉市A健康」臉書粉絲專頁查詢。

另外，雙北世界壯年運動會，將於2025年5月17日至30日舉行，共有35種運動競賽，9月17日前還有第二階段早鳥報名費8折優惠，部分項目已陸續額滿，歡迎30歲以上對運動項目有興趣者把握最後機會，為嘉義市奪金牌，在運動場上為台爭光！相關報名與競賽資訊可至2025雙北世界壯年運動會官網查詢( https://wmg2025.tw/zh-tw/home )。