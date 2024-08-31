　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

京華城爭議一次看！柯文哲有沒有事　要看2關鍵

▲▼柯文哲身陷京華城弊案風暴　抵北檢複訊聞「這句話」咧嘴笑了。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲身陷京華城弊案風暴。（圖／記者黃哲民攝）

記者葉國吏／綜合報導　

京華城弊案燒到民眾黨主席柯文哲，今天凌晨被當庭逮捕。《ETtoday新媒體》整理京華城一案爭議點，柯文哲是否涉及圖利京華城的關鍵，就在於2個關鍵。

土地使用分區和容積率：
容積率越高，每坪土地可換算的房屋坪數越多，土地區分為住宅、商業、工業、行政、文教區等，其中住宅、商業又區分為四等，每個容積率規定都不同。

▲▼京華城商場正式熄燈。（圖／記者黃克翔攝）

▲2019年京華城商場正式熄燈。（圖／記者黃克翔攝）

京華城案容積率爭議：
京華城土地原屬「工三」用地，容積率為300％，1991年變更為商三、容積率560％。後來京華城有意改建為頂級商辦，郝龍斌市府時期容積率定為392％，後來遭監察院糾正，2018年更改為560％。但到2020年，京華城再依都市計畫法第24條申請容積獎勵，容積率直接增至840％，因此產生爭議。

公務員圖利爭議：
刑法第131條規定「公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。」

這條規定的重點就在於，如何認定公務員「明知違背法令圖利私人」，柯文哲是否構成圖利京華城的關鍵因素，在於是否於法令規定範圍內選擇適當處分，並且沒有踰越授權範圍、濫用裁量，不然仍符合圖利最要件。

 
ET快訊
京華城爭議一次看！柯文哲有沒有事　要看2關鍵
斷言檢方必聲押柯文哲　名嘴分析「500萬以下交保」可能性大
「柯文哲收押機率高」！律師揭2大關鍵
柯文哲被捕　前綠委批「黨內一類人」欠姚文智一個道歉
柯文哲「新5大弊案」纏身牽動一人政黨　下顆未爆彈曝光
柯文哲當庭被捕　賴香伶「感受到清算與威嚇」信柯未忘初衷
應曉薇被周遊挖掘出道　驚爆羈押前「1反常舉動」洩端倪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

京華城爭議一次看！柯文哲有沒有事　要看2關鍵

應曉薇被周遊挖掘出道　驚爆羈押前「1反常舉動」洩端倪

快訊／高雄深夜離奇縱火案！　涉案人身中刀傷死亡

柯文哲「新5大弊案」纏身牽動一人政黨　下顆未爆彈曝光

北檢：柯文哲拒絕休息想逕自離開　有串證之虞當庭逮捕

直指柯文哲？前副市長被聲押　北檢：柯文哲有勾串之虞當庭逮捕

快訊／柯文哲遭「當庭逮捕」　拒絕夜間偵訊聲請法院提審

快訊／台北市前副市長彭振聲妻子被請回　一言不發離開北檢

柯黑、柯粉北檢外聚集「互尬聲量」！謝立功到場加油

快訊／柯文哲凌晨移送北檢複訊　下車「被問一句話」突露出笑容

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

聯結車右轉...視線死角釀禍　8歲單車童驚險「車底躲劫」

婁峻碩「親挑名牌包」寵凡凡　送10咖「越買越貴」：不能落漆

柯文哲遭搜索、帶往廉政署　柯媽喊冤：我孩子絕對清白

檢調入家門搜4小時柯現身！喊：執政當局說明有什麼證據

檢調入家搜4小時　柯文哲現身高喊非常坦蕩：執政當局說明有什麼證據

京華城爭議一次看！柯文哲有沒有事　要看2關鍵

應曉薇被周遊挖掘出道　驚爆羈押前「1反常舉動」洩端倪

快訊／高雄深夜離奇縱火案！　涉案人身中刀傷死亡

柯文哲「新5大弊案」纏身牽動一人政黨　下顆未爆彈曝光

北檢：柯文哲拒絕休息想逕自離開　有串證之虞當庭逮捕

直指柯文哲？前副市長被聲押　北檢：柯文哲有勾串之虞當庭逮捕

快訊／柯文哲遭「當庭逮捕」　拒絕夜間偵訊聲請法院提審

快訊／台北市前副市長彭振聲妻子被請回　一言不發離開北檢

柯黑、柯粉北檢外聚集「互尬聲量」！謝立功到場加油

快訊／柯文哲凌晨移送北檢複訊　下車「被問一句話」突露出笑容

吊床綁電線桿突倒塌！　小販補眠「遭重壓慘死」

玉山黑熊母子出巡　全國高山型國家公園保育暨監測計畫明年上路

爆漿餐包始祖「蓋城堡」僅1年　不敵景氣今正式歇業

小孟老師／8月31日星座運勢　愛買小廢物的雙魚座來吧！

文化大學遭爆「短報缺額」非首次　教育部大陣仗入校清查

斷言檢方必聲押柯文哲　名嘴分析「500萬以下交保」可能性大

愛心章魚燒6顆2元遭「10倍價」轉賣！　佛心老闆急喊卡

京華城爭議一次看！柯文哲有沒有事　要看2關鍵

過期護唇膏的5種妙用　手、腳、衣服通通用得到

補助13萬！鼓勵東京單身女「下鄉結婚」　日本政策被罵翻喊停

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

逮捕柯文哲　北檢：有勾串之虞

柯文哲北檢複訊　被問一句話笑了

北檢當庭逮捕柯文哲：有串證之虞想逕自離開

彭振聲夫妻被移送北檢複訊！

即／陳佩琪晚間被移送北檢！

惡男夜闖香閨偷襲小姨子　她睡一半嚇醒

國一南下路段有鐵釘陷阱　14車主集體爆胎

柯文哲「新5大弊案」纏身　下顆未爆彈曝光

柯黑、柯粉北檢外聚集「互尬聲量」

應曉薇被周遊挖出道　羈押前1舉動反常

陳佩琪到北檢　民眾大罵柯：報應到了

即／保一55歲警持槍自轟　「貫穿胸部」搶救中

更多熱門

相關新聞

應曉薇被周遊挖出道　羈押前1舉動反常

應曉薇被周遊挖出道　羈押前1舉動反常

台北京華城容積弊案延燒，市議員應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂，金額高達4500萬元，因而遭到羈押禁見。應曉薇從政之前曾在演藝圈發展長達26年，19歲時被周遊挖掘出道，成為電視台當家花旦，不過，周遊今年提前於8月22日舉辦生日宴會，她卻罕見沒有出席，28日便因京華城案被北檢約談。

柯文哲拒夜間詢問遭當庭逮捕　民眾黨籲：審慎檢視逮捕程序合法性

柯文哲拒夜間詢問遭當庭逮捕　民眾黨籲：審慎檢視逮捕程序合法性

北檢當庭逮捕柯文哲：有串證之虞想逕自離開

北檢當庭逮捕柯文哲：有串證之虞想逕自離開

逮捕柯文哲　北檢：有勾串之虞

逮捕柯文哲　北檢：有勾串之虞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

關鍵字：

京華城

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

「柯文哲收押機率高」！律師揭2大關鍵

京華城還能繼續蓋？　李四川回應了

逮捕柯文哲　北檢：有勾串之虞

柯文哲北檢複訊　被問一句話笑了

北檢當庭逮捕柯文哲：有串證之虞想逕自離開

柯文哲拒夜間詢問遭當庭逮捕　民眾黨籲：審慎檢視逮捕程序合法性

柯文哲當庭被捕　賴香伶：感受到清算

陳時中：柯文哲10年前後「反差有夠大」

彭振聲夫妻被移送北檢複訊！

即／陳佩琪晚間被移送北檢！

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

柯文哲被捕　前綠委批：欠姚文智道歉

更多

最夯影音

更多

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面