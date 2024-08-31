京華城爭議一次看！柯文哲有沒有事　要看2關鍵

▲柯文哲身陷京華城弊案風暴。（圖／記者黃哲民攝）

記者葉國吏／綜合報導

京華城弊案燒到民眾黨主席柯文哲，今天凌晨被當庭逮捕。《ETtoday新媒體》整理京華城一案爭議點，柯文哲是否涉及圖利京華城的關鍵，就在於2個關鍵。

土地使用分區和容積率：

容積率越高，每坪土地可換算的房屋坪數越多，土地區分為住宅、商業、工業、行政、文教區等，其中住宅、商業又區分為四等，每個容積率規定都不同。

▲2019年京華城商場正式熄燈。（圖／記者黃克翔攝）

京華城案容積率爭議：

京華城土地原屬「工三」用地，容積率為300％，1991年變更為商三、容積率560％。後來京華城有意改建為頂級商辦，郝龍斌市府時期容積率定為392％，後來遭監察院糾正，2018年更改為560％。但到2020年，京華城再依都市計畫法第24條申請容積獎勵，容積率直接增至840％，因此產生爭議。

公務員圖利爭議：

刑法第131條規定「公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。」

這條規定的重點就在於，如何認定公務員「明知違背法令圖利私人」，柯文哲是否構成圖利京華城的關鍵因素，在於是否於法令規定範圍內選擇適當處分，並且沒有踰越授權範圍、濫用裁量，不然仍符合圖利最要件。