黑神話悟空吸睛！青年國安營　江啟臣期待與童子賢同台討論遊戲、科技、能源安全

記者陳弘修／台北報導

由立法院副院長江啟臣擔任董事長的啟思民本基金會，31日將與台灣新世代關懷協會及跨領域創新協會共同舉辦「國安青年營」，江啟臣表示，此次活動特別邀請和碩聯合科技董事長童子賢到場分享台灣科技產業發展及能源議題，他相當期待與童子賢同台討論，從遊戲到科技，再到能源安全等國安議題。

江啟臣30日在臉書發文指出，童子賢日前以幽默風趣的方式回應了近期有關「黑神話：悟空」話題，對於童子賢認為這是中華文化的結晶，並幽默提醒「孫悟空不是中國人，是花果山傲來國的齊天大聖」，他覺得相當地幽默與風趣。

江啟臣表表示，「國安青年營」這一次的活動邀請多位重量級講師，橫跨產經、科技、能源、兩岸及國際政治等領域，希望可以帶領大家洞悉全球政經局勢，與青年朋友一起為國家找出定位與方向。

另外，在議題與課程安排上，除了邀請到美商柯克蘭資本董事長楊應超，深入剖析半導體產業鏈與地緣政治的重要性，也邀請在國防、外交、兩岸議題方面多位頂尖專家學者，包括劉必榮、徐斯勤、劉大年、鈕則勳、張登及、黃奎博、左正東、吳崇涵、李大中、揭仲博士等，與學員深入探討當前的國際情勢對台灣的影響，特別是俄烏戰爭、以哈衝突與美中大國競爭下，台灣的挑戰與機遇以及該如何趨吉避凶，一同啟思中華民國的全球戰略方向。

江啟臣強調，他希望透過這次兩天一夜的營隊活動，讓參與的青年學員能夠對國安、外交及產業鏈等議題有更深入的理解，並能在未來為台灣的發展貢獻心力，也期待所有學員能在這次營隊中收穫滿滿，為台灣的未來注入新活力。