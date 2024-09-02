諷柯文哲「無賴勝利法」全靠3個字！她嗆還沒到結局：別開心太早

▲柯文哲捲京華城弊案，今（2日）凌晨被台北地院裁定無保請回。（圖／CTWANT）

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前台北市長、民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案，歷經30日以來3天3夜的審訊後，今（2日）凌晨北院根據「4大理由」對其裁定當庭釋放，無保請回，而北檢則表示將提出抗告。對此，柯文哲前幕僚吳靜怡痛批，柯文哲的無賴勝利法全靠「三個字」：不知道，「當柯文哲喊出司法不公時，怎麼不想想，都是因為柯文哲失職、無能才放縱身邊的人貪污！放縱是自然發生，還是刻意為之？」她也喊話柯文哲，京華城案還沒到結局，「別開心太早。」

前民眾黨黨員吳靜怡今（2）早在臉書粉專發文指出，「『不知道、不知道、不知道』成為柯文哲的無賴勝利法則。」她認為當柯文哲喊出司法不公時，怎麼不想想，都是因為柯文哲失職、無能才放縱身邊的人貪污！放縱是自然發生，還是刻意為之？「總之，損失的都是台北市市民，柯文哲就只是很會講幹話不懂管理的昏君。」

吳靜怡續稱，柯文哲表示自己完全不了解840％容積率，直到卸任以後，今年3、4月，媒體開始鬧這些事情，他才第一次知道！「柯文哲看來就是撇清自己什麼都不知道，而且看起來，也是在不知道的情況之下，居然都蓋了章，就像是柯文哲的金流問題，他自己錢從哪裡來，都不知道。」

吳靜怡也質疑，柯文哲從當市長開始，都不知道彭振聲做了什麼違法的事情嗎？柯文哲從選總統開始，都不知道李文宗做了什麼違法的事情嗎？這兩個人都是柯文哲指定、提拔的關鍵人，「貪污來自長官的縱容，柯文哲從市長到黨主席都是失職、失能、失常！這樣的政治領袖要喊司法迫害也只是政治操作罷了。」

她還認為，木可公關、競選總部的帳都在調查局，這些不會這麼簡單就讓柯文哲沒事的。「京華城案還沒到結局，柯文哲別開心太早了。鍾小平，你準備滾釘床吧！洪昇翰不需要高空彈跳了。恭喜網軍大獲全勝，輸、贏都賺了一大筆。」

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