新北男宿醉衝對向連撞2車　180度甩尾影片曝！遭扣駕照車牌

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子幫朋友開車返家，在行經青山路下坡路段時，因酒駕精神不佳，失控衝往對向車道，先是撞上一部休旅車後，再撞上一部機車，造成男子胸部挫傷，機車騎士四肢擦挫傷，送醫無大礙，男子經酒測值為0.19mg/L，警訊後依公共危險罪移送偵辦，另依道交法吊扣駕照及車牌。

▲監視器拍下莊男酒駕衝到對向車道 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，日前25歲莊姓男子在前一晚與朋友喝酒，待天亮上午7時許，幫朋友開車返家，沒想到莊男宿醉加上精神狀況不佳，在行經新莊區青山路下坡路段時，失控跨越雙黃線衝到對向車道，撞上陳男的休旅車，車子180度甩尾再撞上林姓機車騎士。

事故造成莊男胸口挫傷，機車騎士四肢擦挫傷，送醫後無大礙，莊男經酒測值0.19mg/L，訊後依公共危險罪移送偵辦，另酒駕肇事部分，依道路交通管理處罰條例第35條1項及第9項舉發，並吊扣其駕駛執照1年至2年及吊扣車輛牌照2年。

▼莊男的黑色小客車車頭嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼休旅車車尾被撞毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼機車騎士遭到波及，車子嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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