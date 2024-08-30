　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「領威京薪資」又當應曉薇助理！吳順民政商雙棲身分　遭羈押禁見

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

民眾黨主席柯文哲台北市長任內京華城容積弊案持續延燒！威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇及其助理吳順民遭羈押禁見。法院說明，吳順民受領威京集團子公司的薪資擔任顧問，又在應曉薇團隊中擔任無給職的顧問，具有雙重身分，曾與沈慶京進行不短的通話卻又不認，有串證之虞，故將其裁定羈押禁見。

▲▼京華城案，台北市議員應曉薇助理吳順民。（圖／記者劉昌松攝）

▲京華城案，台北市議員應曉薇助理吳順民。（圖／記者劉昌松攝）

台北地方法院指出，應曉薇涉嫌收受沈慶京賄賂，金額高達4500萬元，雖然他否認犯行，但根據她的收款時間，與她為京華城一案向北市府陳情的時間吻合，而京華城容積案訴求通過後，應曉薇在同一個月內密集收到總共約4500萬元的款項，認定是「賄賂的後酬給予」。

而應曉薇的助理吳順民也被查出，他領著威京集團子公司的薪資，擔任兆欣公司的顧問，為威京集團就土地開發、京華城一案提供專業意見，但同時也是應曉薇團隊內無給職的顧問。

北院認為，吳順民同時具有兩種身分，在京華城就容積率陳情一案中，都是以應曉薇顧問、助理的身分出席或表示意見，主觀上確實有犯意的聯絡，至於客觀上，吳順民與應曉薇對承辦公務員施以壓力，也有行為分擔，認定吳順民與應曉薇犯貪污治罪條例第4 條第1 項第 5 款違背職務收受賄賂罪犯罪嫌疑重大。

北院指出，吳順民與沈慶京在8月14日通話內容不短，但面對檢方偵訊詢問兩人是否有聯絡時，兩人竟然都說沒有，有事實與相當理由，認為2人在串證，因此裁定羈押禁見。

ET快訊
快訊／東京2市發避難指示！　要求2.3萬人撤離
柯文哲遭搜索！柯媽喊「我孩子絕對清白」：可以去問學校老師
分「前金、後謝」！沈慶京匯4740萬給應曉薇　掰是慈善捐款
批柯文哲手法低劣、愛錢如子　律師不解：為何淪落這地步？
快訊／國1機場系統事故！駕駛死亡　回堵8公里
當應曉薇助理「又領威京薪資」！　吳順民雙棲身分曝
柯文哲不在家？幕僚斥假消息　檢調搜索已逾2小時
「摩羯」颱風可能下周生成　不排除侵台機率

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

辣妹傳「車頭燈泡泡浴」嘟嘴照　才認識4天！單純男暈船解百萬定存

借用朋友手機轉頭就賣掉　貪男要賠3萬元才能換免關

柯文哲遭搜索！柯媽狂喊冤「我孩子絕對清白」：可以去問學校老師

男夜飆136線摔10米山谷　骨折意識不清！Apple Watch報案救他1命

行賄應曉薇分「前金、後謝」！沈慶京匯4740萬　瞎掰是慈善捐款

快訊／國1機場系統貨櫃車翻覆占3車道...駕駛不治　回堵8公里

快訊／高雄2勇消送醫！搶救第三性酒吧火警　1嗆傷插管1手腳燙傷

徵兵逃過一次　高雄男教召前又離家斷聯！下場曝光

「關鍵串證通話」被掌握！沈慶京、吳順民「同聲否認」遭羈押

「領威京薪資」又當應曉薇助理！吳順民政商雙棲身分　遭羈押禁見

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

辣妹傳「車頭燈泡泡浴」嘟嘴照　才認識4天！單純男暈船解百萬定存

借用朋友手機轉頭就賣掉　貪男要賠3萬元才能換免關

柯文哲遭搜索！柯媽狂喊冤「我孩子絕對清白」：可以去問學校老師

男夜飆136線摔10米山谷　骨折意識不清！Apple Watch報案救他1命

行賄應曉薇分「前金、後謝」！沈慶京匯4740萬　瞎掰是慈善捐款

快訊／國1機場系統貨櫃車翻覆占3車道...駕駛不治　回堵8公里

快訊／高雄2勇消送醫！搶救第三性酒吧火警　1嗆傷插管1手腳燙傷

徵兵逃過一次　高雄男教召前又離家斷聯！下場曝光

「關鍵串證通話」被掌握！沈慶京、吳順民「同聲否認」遭羈押

「領威京薪資」又當應曉薇助理！吳順民政商雙棲身分　遭羈押禁見

快訊／東京2市發避難指示！　1.1萬戶、2.3萬人被要求撤離

小資族必搶！日本機票7999元起　搭遊輪玩沖繩4天最高折萬元

辣妹傳「車頭燈泡泡浴」嘟嘴照　才認識4天！單純男暈船解百萬定存

他前一晚斷言：檢方「7點會去柯文哲家敲門」！　竟預言成真

韓被列最嚴重的國家！　「9.5萬非法換臉片」受害者一半是女藝人

借用朋友手機轉頭就賣掉　貪男要賠3萬元才能換免關

輝達財報優投資人不敢買　陸行之：學ASML公布在手訂單

柯文哲遭搜索！柯媽狂喊冤「我孩子絕對清白」：可以去問學校老師

賞月無死角+無敵夜景！中秋到「饗 A Joy」還能享用香魚、帝王蟹

藏壽司官網癱瘓！吉伊卡哇扭蛋突喊停　業者：流量湧入緊急搶修

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

社會熱門新聞

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

沈慶京收押關鍵原因曝光　藏身「逃生梯」被發現

快訊／搜索「柯文哲住處」畫面曝光　京華城弊案最後一塊拼圖

台東女「下身赤裸」陳屍堤防旁…相驗結果出爐！

應曉薇「古裝換囚裝」曾為小三始祖　收4500萬賄款收押

應曉薇收押主因「帶台胞證飛香港」　宣稱：替媽媽買藥

京華城案涉收4500萬賄款　應曉薇、吳順民遭羈押禁見

即／新北20歲女大生校園內墜樓　送醫宣告不治

台中男酒後9hrs被抓到酒駕

與沈慶京關係匪淺！　應曉薇金主曝光

即／檢兵分10路突擊住所！　柯文哲、彭振聲等人遭約談

28歲男賣AI生成「蘿莉寫真集」！下場慘了

更多熱門

相關新聞

應曉薇非選區議員「6年竟開30場協調會」！惡行曝

應曉薇非選區議員「6年竟開30場協調會」！惡行曝

台北京華城容積弊案延燒，市議員應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂，金額高達4500萬元，民進黨台北市議員「口譯哥」趙怡翔表示，在京華城案調查小組會議中，已經多次表示，應曉薇非選區議員，參與的幅度卻相當驚人，6年就開了超過30場協調會，猶如京華城案的全職議員。

京華城賄賂分前金、後謝！沈慶京瞎掰是慈善捐款

京華城賄賂分前金、後謝！沈慶京瞎掰是慈善捐款

否認「關鍵通話」　沈慶京、吳順民羈押原因曝

否認「關鍵通話」　沈慶京、吳順民羈押原因曝

調查京華城案證據不斷浮出　游淑慧：柯文哲是攪動京華風雲的關鍵力量

調查京華城案證據不斷浮出　游淑慧：柯文哲是攪動京華風雲的關鍵力量

京華城案　北院裁定應曉薇羈押理由曝光

京華城案　北院裁定應曉薇羈押理由曝光

關鍵字：

應曉薇吳順民威京顧問

讀者迴響

熱門新聞

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

早起嘴巴又臭又苦？醫曝「5疾病」警訊

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

沈慶京收押關鍵原因曝光　藏身「逃生梯」被發現

快訊／搜索「柯文哲住處」畫面曝光　京華城弊案最後一塊拼圖

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！

日媒：台灣49歲男子爬富士山不幸身亡

柯瑞續留勇士！　1年19.9億台幣巨約

台東女「下身赤裸」陳屍堤防旁…相驗結果出爐！

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面