「領威京薪資」又當應曉薇助理！吳順民政商雙棲身分　遭羈押禁見

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

民眾黨主席柯文哲台北市長任內京華城容積弊案持續延燒！威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇及其助理吳順民遭羈押禁見。法院說明，吳順民受領威京集團子公司的薪資擔任顧問，又在應曉薇團隊中擔任無給職的顧問，具有雙重身分，曾與沈慶京進行不短的通話卻又不認，有串證之虞，故將其裁定羈押禁見。

▲京華城案，台北市議員應曉薇助理吳順民。（圖／記者劉昌松攝）

台北地方法院指出，應曉薇涉嫌收受沈慶京賄賂，金額高達4500萬元，雖然他否認犯行，但根據她的收款時間，與她為京華城一案向北市府陳情的時間吻合，而京華城容積案訴求通過後，應曉薇在同一個月內密集收到總共約4500萬元的款項，認定是「賄賂的後酬給予」。

而應曉薇的助理吳順民也被查出，他領著威京集團子公司的薪資，擔任兆欣公司的顧問，為威京集團就土地開發、京華城一案提供專業意見，但同時也是應曉薇團隊內無給職的顧問。

北院認為，吳順民同時具有兩種身分，在京華城就容積率陳情一案中，都是以應曉薇顧問、助理的身分出席或表示意見，主觀上確實有犯意的聯絡，至於客觀上，吳順民與應曉薇對承辦公務員施以壓力，也有行為分擔，認定吳順民與應曉薇犯貪污治罪條例第4 條第1 項第 5 款違背職務收受賄賂罪犯罪嫌疑重大。

北院指出，吳順民與沈慶京在8月14日通話內容不短，但面對檢方偵訊詢問兩人是否有聯絡時，兩人竟然都說沒有，有事實與相當理由，認為2人在串證，因此裁定羈押禁見。