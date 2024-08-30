調查京華城案證據不斷浮出　游淑慧：柯文哲是攪動京華風雲的關鍵力量

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導



國民黨市議員游淑慧今（30日）在臉書抒發，自己身為台北市議會「京華城案」調查小組一員，在整個過程中，至今她仍認為，「柯文哲圖利無疑、貪污待查」，即便近日有網友酸她「辦到自己人」（指因該案遭收押禁見的國民黨市議員應曉薇），但她自認對得起這份工作的職責。

游淑慧提到，連續一週的「京華風雲」，有些網友在她臉書下酸言酸語，笑她查柯文哲沒查到，結果辦到自己人（國民黨市議員應曉薇）。游淑慧坦言，這樣的酸言，確實讓她動搖，「當公務員時，只要知道什麼是對錯，但現在當政治人物，卻總要評估該不該，很不適合我」。

此外，游淑慧還說，她知道很多柯粉對她很感冒，但坦白說，過去柯文哲在任的四年，如柯文哲說的，「我質疑的，是柯文哲的能力，而不是操守」。

2021年，當時游淑慧就發現北士科底價設定過低之事，但游淑慧也不疑有他，只是選擇提醒柯文哲市長，然後做制度上的修訂，避免下一塊市有地再被人為低價拋出。

游淑慧直言，直到近日因為抽籤擔任京華城調查小組召集人，開始閱卷後，她的心證是：一、圖利無疑，貪污待查；二、彭振聲角色比柯文哲強。

然而，直到更多紀錄陸續浮出，時序事件一一釐清，游淑慧才發現，柯文哲是攪動京華風雲的關鍵力量，不特殊交辦、等行政訴訟結果，就什麼事都沒了。

至今，游淑慧的想法仍一樣：柯文哲圖利無疑，貪污待查。游淑慧之前受訪曾說過，她希望京華城案，檢調進度比議會調查小組進度快。

「我並不覺得議會調查小組要去搶功、搶頭香、搶著去告發，移送什麼的，調查過程中，我一直知道有許多拼圖不是我們議會力量所能夠處理，例如金流部份、和當事人如何私下往來接觸……。」游淑慧表示，所以之前提到調查小組的情資和懷疑，結果遭京華城強硬提告，她也只能無奈受之。

游淑慧強調，京華城案利益太過龐大，當事人都不會輕易坦承，後續事實的釐清、漫長的司法程序，可能還要好幾年，但不管如何，起碼走到此刻，她自認對得起這份工作的職責。

最後，游淑慧也認為，自己和很多民意代表不同，在於她42歲才從政，價值觀已經定型，心裡的那一把是非對錯的尺也不容易妥協，「我在市府裡面的權力和經歷的誘惑比在議會還大，但我知道問心無愧、寢食安心是很重要的」。