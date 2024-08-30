行賄應曉薇分「前金、後謝」！沈慶京匯4740萬　瞎掰是慈善捐款

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北京華城容積案不斷延燒，市議員應曉薇涉嫌收賄，與威京集團主席、顧問吳順民等3人均遭羈押禁見，今廉檢也突襲時任北市長柯文哲、副市長彭振聲住家，將2人帶回約談。檢調發現，沈慶京賄賂應曉薇總款項高達4740萬元，且還分為「前金」、「後謝」，在京華城一案於111年11月通過後，應曉薇帳戶即於1個月內、密集收到4500萬元款項，足認賄賂事實明確。

▲京華城案，應曉薇、沈慶京、吳順民3人收押禁見。（合成圖／記者黃克祥、劉昌松攝）

檢調調查，應曉薇收款時間，與她為京華城一案向北市府陳情時間點吻合，當時應陸續以市議員身分提出陳情案，請求都發局再次研議，或將案件送都委會研議，足認應收受「前金」後，有積極為京華城陳情作為；更重要的是，京華城容積案訴求於111年11月1日如願以償，後應曉薇即於同月密集收到4500萬，吻合的時間點，可以認為檢察官已釋明這是賄賂的後酬給予，賄賂總金額高達4740萬元。

對此，3人在面對檢方偵訊時均否認犯行，沈慶京竟還訛稱該筆款項「純粹是匯給協會的慈善捐款」，並非是行賄的賄款。但檢方發現，沈匯款時間與應曉薇為京華城案陳情時間點吻合，且在應曉薇透過各種手段，拿到前市府否準之容積率後，即獲得相應作為給予之報酬，自屬賄賂，並非捐款。

目前警方查緝金額已高達4000多萬元，而京華城違法容積圖利之金額，亦可高達上百億元，國家社會官箴均有重大之影響，腐蝕對公務員不得收買性之廉潔性之信賴，嚴重危害社會秩序，復考量現今通訊軟體種類繁多，聯繫管道發達，本案若僅命具保、或限制住居等侵害較小手段，實不足以確保後續偵查、審判或執行程序之順利進行，因此29日晚間北院召開羈押庭後，先後裁定應曉薇、沈慶京、吳順民3人羈押禁見。