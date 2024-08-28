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迎戰極端氣候….新北推動韌性水利建設　縮短防汛應變時間

▲▼ 今(28)日上午市政會議由水利局長宋德仁主講「新北新水－永續水利 新北領航」專題簡報 。（圖／水利局提供）

▲新北大都會公園的熊猴森樂園更成為全國網路聲量最高的兒童遊戲場 。（圖／水利局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市今（28）日上午市政會議中，由水利局長宋德仁進行「新北新水－永續水利 新北領航」的專題簡報，分享自2019年以來市府在面對極端氣候挑戰下的水利建設成果。宋德仁表示，新北市秉持破舊立新的創新思維，致力於打造「新北新水」，其中包括運用智慧防汛平台及AI人工智慧技術、預抽抽水站等。此外，市府將傳統三面光排水路轉化為近自然溪流，喚醒市民對水環境的重視與保育，開創新北水利建設的新篇章。

市長侯友宜在聽取簡報後表示，水利局5年來，市府不僅解決了16區82處積淹水問題，完成了13座抽水站中47組抽水機組的更新，增加了34.15cms的抽水量，守護新北市防汛的最後一道防線，還積極應對氣候變遷挑戰，落實水資源永續使用。

局長宋德仁在簡報中指出，水利局打造全國最完整的防汛應變機制，降雨前即可透過全國首創的偵水志工巡查機制啟動預抽抽水，錯開內外水洪峰時間。智慧防汛平台整合了路面淹水感測器等資訊，有效縮短防汛應變時間1至2小時以上。

此外，水利局與易淹水地區的學校合作，已完成9處具韌性保水功能的透水校園工程。透過透保水設施、大排蓄洪、抽水站預抽、廢棄地下道改為滯洪池等多項措施。

▲▼ 今(28)日上午市政會議由水利局長宋德仁主講「新北新水－永續水利 新北領航」專題簡報 。（圖／水利局提供）

「水生態」部分，新北市過去環境不佳的市區河川經過整治後，已有顯著改善，板橋湳仔溝成為賞蝶秘境，鴨母港溝重現「鷺洲」美名，中永和瓦磘溝、中和藤寮坑溝及泰山大窠坑溪等也轉變為綠意盎然的近自然河川，吸引臺灣特有種等物種回流。

「水育樂」方面， 2023年新北市高灘地遊憩人次達5,200萬，其中新北大都會公園的熊猴森樂園更成為全國網路聲量最高的兒童遊戲場。市府也積極推動淡水金色水岸再造計畫，而新莊中港大排光雕展更首次獲得美國謬思設計獎及法國設計獎雙重肯定。

新北市水利局將與教育局合作成立河川流域治理環境教育師資輔導團，以成功復育的碧潭堰生態作為核心，將新店溪河廊打造成無圍牆的水漾博物館，促進水文化的發展，並繼續推動六水政策，實現大河城市與城市共榮的願景。

▲▼ 今(28)日上午市政會議由水利局長宋德仁主講「新北新水－永續水利 新北領航」專題簡報 。（圖／水利局提供）

▲▼ 今(28)日上午市政會議由水利局長宋德仁主講「新北新水－永續水利 新北領航」專題簡報 。（圖／水利局提供）

▲▼ 今(28)日上午市政會議由水利局長宋德仁主講「新北新水－永續水利 新北領航」專題簡報 。（圖／水利局提供）

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