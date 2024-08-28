草叢驚見腐爛男屍「頭部有傷」！他被依殺人罪移送…喊：無冤無仇

▲宜蘭冬山鄉山區產業道路草叢中2023年間驚見一具腐爛男屍。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭縣冬山鄉寶和路產業道路草叢中，2023年間發現一具已腐爛的男屍，經比對後發現是一名陳姓男子，警方調查發現，陳男頭部有鈍傷，體內還有安眠藥，鎖定一名黃姓男子，但檢方調查過後認定證據不足，給予黃男不起訴處分。

警方調查指出，陳男、黃男、武女均為友人，2男均與武女有曖昧關係，2023年5月19日晚間，武女替陳男聯繫黃男，告知對方陳男要到黃男住處用餐。

黃男得知後，先到超市買了酒及滷牛肉等下酒菜，更趁著用餐時將他平常使用的安眠藥摻入陳男的酒內，再於同年月19日深夜11時許至20日凌晨1時許，將陳男載到產業道路草叢內，以不明鈍器攻擊陳男頭部致死。

事隔一周陳男才被人發現陳屍草叢內，但因他的身上並沒有相關證件，只能以無名屍程序辦理後續偵查，最後是因同年8月陳男兒子接到通知，爸爸的路邊停車費逾期未繳，人已失聯，全案才因此曝光，警方認為黃男涉嫌殺人罪移請地檢署偵辦。

黃男在警詢、檢方調查時均堅稱，「不認罪，我跟死者無冤無仇，不可能傷害他」，並稱事發當時陳男是自己無聊跑到他家來找他，邊喝酒時還邊聯絡朋友，「他問對方有沒有在家，他等一下過去找他」，待約1個小時左右就離開了，強調自己是2023年11月警察找上門才知道陳男已死亡。

但警方調查基地台位置卻發現，陳男手機在黃男家最少有4、5個小時，對此，黃男則辯稱，陳男有時候會把檳榔、香菸、手機等物忘在他家，他忘記陳男當天有沒有把東西帶走。

至於陳男體內驗出他常吃的處方籤藥物，黃男則稱，安眠藥是醫生開給他吃的，「我已經吃很多年，該藥物應該醫生也會開給別人」，強調死者從來不在他家吃飯，但會自己帶酒來，喝一喝就離開了。

檢方發現，警方從陳男車輛方向盤僅採證出陳男的DNA，案發當時雖然陳男、黃男手機基地台位置出現重疊，也只能知道2人曾在範圍內，難以認定2人的確處在同一處，在搜索黃男住處時，也未能查獲凶器、陳男手機、車鑰匙等關鍵證物。

另外，檢方指出，黃男事發當時即將70歲高齡，還患有下肢肢體障礙及慢性病，是否有能力殺害陳男仍有疑慮，認定黃男犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。