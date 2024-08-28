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CEO男友送10萬包包　改口「只是借妳背」！她傻眼：存款2億卻超摳

逛街,購物,血拚,拜金,敗金（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲男友送她包包，事後卻改口是自己要用的。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，男友是個有錢的CEO，日前送了一款黑色的愛馬仕（Hermès）包包，當作生日禮物，雖然不是她最想要的顏色，但還是很開心，怎料某天男友突然說，包包其實是自己要的，只是借她背而已，認為男友超小氣，明明帳戶有2億元，卻連一顆包包都不願意買給她。

女網友在Dcard發文，「CEO男友送我愛馬仕結果，只是借我背」，上個月生日男友送了一款黑色的愛馬仕包包，雖然她並不喜歡黑色，但還是很開心。然而，男友前幾天突然說，偶爾也要背那款包包去公司，「你以為我是送妳的嗎？我只是借妳背而已」。

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原PO以為這是她的生日禮物，當下心都涼了，之前一直透露喜歡粉紅色，但包包卻是黑色，「因為他壓根就不是買來送我的，只是一個幌子，在生日派對上送我，好像讓他很有面子」。她指出，男友的帳戶有2億元，並不是買不起包包，「不是假有錢人，卻連10幾萬的包都捨不得送我」。

她透露，自身家境也不差，爸爸是醫生，媽媽是律師，「10幾萬的包，我自己就買得起，我為什麼要那麼可憐？」於是跟對方分手後，買了喜歡的包送自己，「老娘不用你送，我自己就買得起」。

貼文曝光，掀起網友討論，「我知道重點不是對方有多少錢，重點是對方願意為你付出多少，有錢還不願意花在你身上的男人真是心寒，搞不好以後買婚戒也會跟你AA」、「看完後覺得生女兒富養真的很重要，不缺愛不缺錢的女生才不會戀愛腦」。

而多數網友認為，這一看就是創作文，「這個文有夠創，身邊認識高社經地位的家庭，子女講話表達能力絕對不是像你這樣」、「你只說自己家境不差，完全沒說自己在做什麼，所以你還是要回家靠爸媽，認清現實吧，雖然看起來很創就是了」。

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