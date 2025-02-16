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又是心靈課程？　免費體驗靈鷲山翻轉ＤＮＡ課程口碑場

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲「翻轉DNA－生命體驗小旅行」，學員們展開深刻生命探索和心靈洗禮。(靈鷲山佛教教團提供)

財團法人靈鷲山般若文教基金會在充滿靈性與生態之美的靈鷲山無生道場，推出「翻轉DNA－生命體驗小旅行」創新課程，透過活潑多樣的動靜互動體驗代替傳統課堂，以彩繪創作、情境劇場，引導近50位混齡共學的學員，展開驚喜的深刻生命探索和心靈洗禮之旅，學員們回歸內心重新審視自我，讓心念轉化的力量與可能性，開啟心靈的覺醒之門。

靈鷲山開山住持心道法師曾說：「生命中發生的一切，都是心念而生的因果。心念就是DNA，心念就是記憶體。」DNA體驗小旅行第一站從靈鷲山無生道場啟航，它有著美麗的山海，環抱多元豐富的原生山林自然生態，尊重「靈性即生態」的山海天人的人文地景，讓萬物都生活在自然裡。學員走進象徵「虛空之眼」的天眼門，一眼望去是令人心曠神怡的天海美景， 一花一草與生命的靈性互動，找到自己的靈性覺醒。

心念就是DNA　找到自己的靈性覺醒

羅心慈是心寧靜教師的老師，她很感謝遊戲裡處處是佛法，生命的歷程需要給自己機會去練習，師父說，捨「不」得，輪迴 ; 捨得，「不」輪迴，你要把「不」擺在哪兒，才能出離苦的輪迴？引導我們在信願行的智慧裡覺受自己的靈性對話。

學員簡逸文說，淺顯易懂讓人印象深刻，行禪時體悟放下才有下一次的提起，放下執著就能翻轉DNA ; 李玲莉老師分享課程最棒的地方是讓「佛法面對社會，社會面對佛法」，每個人都想翻轉，她最想翻轉沒有煩惱，因為沒有苦沒有樂才能自在人生。

小旅行體驗課程　5大收穫滿滿驚喜

一趟行程，滿滿驚喜，一次上山，五大收穫！這次小旅行除了帶學員小朝聖，體驗課程還有5大亮點，在「好久不見，我是誰？」破冰之旅，透過遊戲互動覺知各種「我」的真實意義；世界美麗是因為有不同的存在，在「你我他的翻轉因緣網」，以正念面對和接受各種因緣連結，順境逆境都是增上緣，見證生命共同體的翻轉因緣。

從生到死，呼吸之間，臨終那一刻可以自己做主嗎?在「生老病死的大體教室」中，調整面對生老病死的態度在；透過「DNA創作珠玉之網」創作過程，設計心念交織的DNA因緣網，反思生命的價值；在「翻轉秘笈的神奇寶貝」活動裡，以生命智慧翻轉心念，創造自覺覺他的美好生命。

不僅是學習的旅程　更是心靈的深度探索

每個人來到世界都有他的因緣和任務，翻轉DNA課程不僅是一次學習的旅程，更是一場心靈的深度探索，靈鷲山慧命成長學院副院長寶髻法師，結合多年教學經驗及佛法修行體會，設計一系列發人深省的活動， 分別在2月15日無生道場、3月23日嘉義、3月29日花蓮、5月4日樹林、6月15日台北、7月20日台南舉辦6場系列課程。

法師分享，自我的探索就是一場生命的旅行，這場無菜單料理的生命饗宴、 DNA共振的生命樂章，連結佛法的智慧與生命經驗，融入禪修的寧靜覺知，啟動身口意的覺醒，希望提供停頓、轉身、深呼吸、體驗和思考轉變的契機，大家在體驗中真實面對自己，慢下來、停一下、找答案，跟自己對話重新翻轉，活出更自在快樂的人生。

報名連結：https://reurl.cc/RLkmYe

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲活潑多樣的互動體驗代替傳統課堂，透過彩繪創作、情境劇場，引導學員。(靈鷲山佛教教團提供)

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲結合教學經驗及修行體會設計翻轉DNA活動，希望大家活出自在快樂的人生。(靈鷲山佛教教團提供)

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲學員們說， 翻轉DNA課程不僅是一次學習的旅程，更是一場心靈的深度探索。(靈鷲山佛教教團提供)

 
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