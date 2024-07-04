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大湖公園泳池「水面漂油漬」關閉4天　體育局勘驗曝真相

▲▼大湖公園游泳池（室外）。（圖／翻攝自官網／大湖公園游泳池）

▲大湖公園室外游泳池1日傳出遭人倒汽油，體育局調查後證實是防曬乳液。（圖／翻攝自大湖公園游泳池官網）

記者袁茵、趙蔡州／台北報導

台北市大湖公園室外游泳池周邊湖光景色優美，被外界譽為是「台北最美泳池」，不料1日傳出「疑似遭人倒汽油」而緊急關閉。對此，台北市體育局4日表示，經查驗後發現是民眾戲水塗抹防曬乳液，加上假日使用人潮眾多，才導致水池面漂浮油漬，已要求業者4日必須重新開放，否則將罰款每天2萬元。

針對大湖公園室外游泳池關閉事件，台北市體育局4日表示，體育局1日接到大湖公園游泳池委外經營業者通報，指稱泳池的水面漂浮大量油漬，必須暫停開放，因此立刻派人前往查勘，除了要求業者釐清原因，並嚴令加速清除浮油、儘速恢復水質並對外開放。

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體育局指出，初步調查是民眾塗抹防曬乳液，加上假日前往游泳的人數較多，留下較多雜質導致池面漂浮一層油漬，業者已連日加水讓油漬溢出進行改善。館方人員也透露，過濾循環系統沒有發現任何汽油、煤油，最初還以為是管線破裂，警方調閱監視器，也未看見任何（傾倒油料）嫌疑犯。

體育局3日再次派人前往勘驗，發現水面已經沒有油漬，且水質酸鹼值、含氧量均合格，已要求業者須於4日開放，若違反每天將開罰2萬元直至開放為止，更嚴令後續務必加強水質維護管理，他們也將派人持續追蹤後續水質情形。根據《聯合新聞網》報導，業者4日仍在持續清運油漬，預計要5日才會再次開放。

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