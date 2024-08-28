屏東大貨車闖禍了！卸鋼板車斗翹高高　扯斷電線桿砸中賓士

▲屏東潮州一輛載運鋼板的大貨車，不慎拉扯到電線，導致電線桿斷裂，壓毀停放在路旁的賓士車 。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者陳崑福、吳佩蓁／屏東報導

屏東縣潮州鎮中洲路今（28日）上午，發生一起大貨車扯斷電線桿事故，胡姓男子駕駛大貨車載運鋼板，事發時胡男將車停放在該處路邊，正準備卸下鋼板使用，不料，鋼板太重導致後車斗突然翹高，不慎拉扯到一旁的電線，電線經不起重力拉扯，導致電線桿斷裂，壓到停放在路旁的賓士轎車。

警方表示，經調閱現場監視器，發現一部大貨車上午9時許在中洲路段進行道路工程，侯姓貨車駕駛在卸貨鋼板時，車輛往前滑行拉扯上方電線，導致電桿斷裂撞擊停放路旁賓士，所幸未造成人員傷亡，經對貨車侯姓駕駛酒測值為0，相關肇事原因將由警方進行調查。

有網友將事故畫面PO在臉書社團《爆料公社》，只見大貨車車斗翹超高勾住電線，導致另一側電線桿不堪負荷應聲折斷，砸中停放在一旁的白色賓士轎車，轎車車頭當場被壓毀變形，超慘畫面讓網友忍不住嘆「（駕駛）這下吃力了」、「吃力啊電桿加上賓士車，這次要噴掉不少」、「俗話說停車別停在電線杆或樹旁邊果然是真的」，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

▲▼屏東潮州大貨車扯斷電線桿，壓毀停放在路旁的賓士 。（圖／記者陳崑福翻攝）

